കരിഞ്ചന്തയിൽ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വില; ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നിട്ടും ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നു
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ടിക്കറ്റുകൾക്കായുള്ള ആരാധകരുടെ നെട്ടോട്ടം കരിഞ്ചന്തയിലെ വിലക്കയറ്റം സർവകാല റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ടിക്കറ്റുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിറ്റുതീർന്നതോടെയാണ് ആരാധകർ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റുകളെയും കരിഞ്ചന്തകളെയും ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പോലും നിലവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കരിഞ്ചന്തയിൽ ഈടാക്കുന്നത്. ഫിഫ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 'ഡൈനാമിക് പ്രൈസിങ്' (ആവശ്യക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വില സ്വയം ഉയരുന്ന രീതി) സമ്പ്രദായവും കരിഞ്ചന്തക്കാർക്ക് വലിയ കൊള്ളലാഭത്തിനുള്ള അവസരമൊരുക്കി. മുൻ ലോകകപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ പത്തിരട്ടിയോളം വർദ്ധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 19-ന് ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ (Final Match) ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ സാധാരണ സീറ്റുകൾക്ക് പോലും കരിഞ്ചന്തയിൽ 8,000 ഡോളർ മുതൽ 32,000 ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം 6 ലക്ഷം മുതൽ 26 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെ) വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിഐപി, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പാസുകളുടെ വില ഇതിലും എത്രയോ മുകളിലാണ്.
സാധാരണക്കാരായ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വില താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് വിവിധ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോഴും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കാനും ആരാധകർ മടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കരിഞ്ചന്തയിലെ ഈ വൻ ഡിമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.