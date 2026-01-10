കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ അഞ്ച് 5g സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ
Jan 10, 2026, 13:44 IST
ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായതും, വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള (ഏകദേശം ₹10,000 - ₹15,000 ബജറ്റിൽ) മികച്ച 5G ഫോണുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. Redmi A4 5G
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള 5G ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
- പ്രത്യേകതകൾ: Snapdragon 4s Gen 2 പ്രോസസർ, 5000mAh ബാറ്ററി, വലിയ ഡിസ്പ്ലേ.
- വില: ഏകദേശം ₹9,000 - ₹10,000 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
2. POCO M6 5G / POCO M7
ബജറ്റ് വിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഫോണുകളാണിവ.
- പ്രത്യേകതകൾ: 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, MediaTek Dimensity ചിപ്സെറ്റ്, സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ.
- വില: ₹10,000 ബജറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
3. Lava Blaze 3 5G / Lava Bold N1
ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ലാവയുടെ ഈ ഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച 5G അനുഭവം നൽകുന്നു.
- പ്രത്യേകതകൾ: ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് (പരസ്യങ്ങൾ കുറവ്), മികച്ച ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി.
- വില: ₹10,000 - ₹12,000 റേഞ്ചിൽ ലഭ്യമാണ്.
4. Samsung Galaxy M15 5G / A16 5G
സാംസങ് ബ്രാൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച ബജറ്റ് ഫോണുകളാണിത്.
- പ്രത്യേകതകൾ: സൂപ്പർ അമോലെഡ് (Super AMOLED) ഡിസ്പ്ലേ, 6000mAh വരെയുള്ള വലിയ ബാറ്ററി, ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ.
- വില: ₹12,000 - ₹14,000 റേഞ്ച്.
5. Moto G34 5G / G35
വളരെ ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ (Stock Android) ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
- പ്രത്യേകതകൾ: സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രോസസർ, മികച്ച 5G ബാന്റുകൾ, നല്ല സ്പീക്കറുകൾ.
- വില: ഏകദേശം ₹11,000 - ₹13,000.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളായ ആമസോൺ (Amazon), ഫ്ലിപ്കാർട്ട് (Flipkart) എന്നിവയിൽ സെയിൽ സമയത്തോ ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഇനിയും വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.