ആൽഫബെറ്റിനെ മറികടക്കാൻ ആപ്പിൾ കുതിക്കുന്നു: ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കമ്പനിയാകാൻ കാരണം എന്ത്?
ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാരായ ആപ്പിൾ (Apple Inc.), ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആൽഫബെറ്റിനെ (Alphabet) മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയെന്ന പദവിയിലേക്ക് അതിവേഗം അടുക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എൻവിഡിയയ്ക്ക് (NVIDIA) തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്താനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ഈ ഓഹരി വിപണിയിലെ വൻ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്.
കുതിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
മിതമായതും തന്ത്രപരവുമായ AI വിപണനം: മറ്റ് വലിയ കമ്പനികളെപ്പോലെ കൃത്രിമബുദ്ധിക്ക് (AI) വേണ്ടി വൻതോതിൽ പണം വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം, ആപ്പിൾ വളരെ നിയന്ത്രിതമായ തന്ത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഗൂഗിൾ ജെമിനി (Google Gemini), ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) തുടങ്ങിയ മുൻനിര AI മോഡലുകളുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്' (Apple Intelligence) നൽകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു.
സർവീസ് മേഖലയിലെ റെക്കോർഡ് വരുമാനം: വെറും ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനി എന്നതിലുപരി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ, ആപ്പ് സ്റ്റോർ വഴിയുള്ള വരുമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 'സർവീസസ് ബിസിനസ്സ്' (Services Business) മേഖലയിൽ ആപ്പിൾ വൻ വളർച്ചയാണ് നേടുന്നത്. ഈ പാദത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 31 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ഇതിലൂടെ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചത്.
ഐഫോൺ 17 പരമ്പരയുടെ ജനപ്രീതി: ആഗോള വിപണിയിൽ ഐഫോൺ 17 (iPhone 17) മോഡലുകൾക്ക് ലഭിച്ച ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 17% വർദ്ധിപ്പിച്ച് 111.2 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഓഹരി തിരിച്ചുവാങ്ങലും ലാഭവിഹിതവും (Share Buyback & Dividend): വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനായി 100 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഓഹരികൾ തിരിച്ചുവാങ്ങുമെന്ന (Share Buyback) പ്രഖ്യാപനവും, ലാഭവിഹിതം (Dividend) 4% വർദ്ധിപ്പിച്ചതും നിക്ഷേപകരെ ആപ്പിളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു.
നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം:
ആപ്പിളിന്റെ വിപണി മൂല്യം (Market Cap) ഏകദേശം $4.56 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇത് ആൽഫബെറ്റിന്റെ മൂല്യത്തിന് ($4.43 ട്രില്യൺ) തൊട്ടുമുകളിലാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എൻവിഡിയ $4.78 ട്രില്യൺ ഡോളറുമായി മുന്നേറുന്നു.
ഈ വർഷം മാത്രം ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ 15 ശതമാനത്തോളം വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം AI ഫീച്ചറുകൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആപ്പിൾ.