ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കുതിക്കാൻ ചാങ്കി എയർപോർട്ട്; ടെർമിനൽ അഞ്ച്പദ്ധതി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാകും

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 13:12 IST
ചാങ്കി എയർപോർട്ട്

സിംഗപ്പൂർ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക-ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, സിംഗപ്പൂർ ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അത്യാധുനിക ടെർമിനൽ 5 (T5) പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ പാതയിലാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ദശാബ്ദങ്ങളിൽ വ്യോമയാന മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വർദ്ധനവിന് അനുസൃതമായിത്തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ടെർമിനലിൻ്റെ ശേഷി ക്രമീകരിക്കുകയെന്ന് ചാങ്കി എയർപോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് (CAG) അറിയിച്ചു.

​മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പോലുള്ള താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധികൾ വ്യോമയാന മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് എയർ ഹബ് ആൻഡ് കാർഗോ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ലിം ചിങ് കിയാത് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

ലക്ഷ്യം: 2030-കളുടെ മധ്യത്തോടെ പുതിയ ടെർമിനൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാകും.

യാത്രക്കാരുടെ ശേഷി: നിലവിലെ 9 കോടി യാത്രക്കാരുടെ വാർഷിക ശേഷിയിൽ നിന്നും 14 കോടിയായി (ഏകദേശം 55 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധനവ്) ഉയർത്താൻ പുതിയ ടെർമിനൽ സഹായിക്കും.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം: ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ പുതിയ റൂട്ടുകളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ചാangi എയർപോർട്ട് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള രണ്ടാം നിര നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 200 ലധികം നഗരങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

​സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങളുടെ വരവും കണക്കിലെടുത്ത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് ടെർമിനൽ 5-ൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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