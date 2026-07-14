ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കുതിക്കാൻ ചാങ്കി എയർപോർട്ട്; ടെർമിനൽ അഞ്ച്പദ്ധതി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാകും
സിംഗപ്പൂർ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക-ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, സിംഗപ്പൂർ ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അത്യാധുനിക ടെർമിനൽ 5 (T5) പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ പാതയിലാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ദശാബ്ദങ്ങളിൽ വ്യോമയാന മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വർദ്ധനവിന് അനുസൃതമായിത്തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ടെർമിനലിൻ്റെ ശേഷി ക്രമീകരിക്കുകയെന്ന് ചാങ്കി എയർപോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് (CAG) അറിയിച്ചു.
മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പോലുള്ള താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധികൾ വ്യോമയാന മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് എയർ ഹബ് ആൻഡ് കാർഗോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ലിം ചിങ് കിയാത് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
ലക്ഷ്യം: 2030-കളുടെ മധ്യത്തോടെ പുതിയ ടെർമിനൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാകും.
യാത്രക്കാരുടെ ശേഷി: നിലവിലെ 9 കോടി യാത്രക്കാരുടെ വാർഷിക ശേഷിയിൽ നിന്നും 14 കോടിയായി (ഏകദേശം 55 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധനവ്) ഉയർത്താൻ പുതിയ ടെർമിനൽ സഹായിക്കും.
വൈവിധ്യവൽക്കരണം: ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ പുതിയ റൂട്ടുകളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ചാangi എയർപോർട്ട് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള രണ്ടാം നിര നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 200 ലധികം നഗരങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങളുടെ വരവും കണക്കിലെടുത്ത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് ടെർമിനൽ 5-ൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.