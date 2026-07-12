ചൈനയുടെ J-16 യുദ്ധവിമാനം 'ബീസ്റ്റ് മോഡിൽ'; തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലും ഇന്തോ-പസഫിക്കിലും വ്യോമാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പി.എൽ.എ എയർഫോഴ്സ്
ചൈനീസ് വ്യോമസേനയുടെ (PLAAF) കരുത്തുറ്റ J-16 മൾട്ടിറോൾ യുദ്ധവിമാനം അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ മുഴുവനായി സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ‘ബീസ്റ്റ് മോഡ്’ (Beast Mode) അഥവാ 'മിസൈൽ ട്രക്ക്' (Missile Truck) കോൺഫിഗറേഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തായ്വാൻ കടലിടുക്കിലും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലും തങ്ങളുടെ വ്യോമ നിരീക്ഷണ-പ്രതിരോധ പട്രോളിംഗിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെഴുതാൻ ചൈനക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്താണ് J-16 വിമാനത്തിന്റെ 'ബീസ്റ്റ് മോഡ്'?
പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ 'ബീസ്റ്റ് മോഡ്' എന്നാൽ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ റഡാറുകളിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള സവിശേഷതകൾക്ക് (Stealth) പ്രാധാന്യം നൽകാതെ, പരമാവധി ആയുധശേഷിയും മിസൈലുകളും വഹിച്ച് പറക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ചൈനയുടെ J-16 വിമാനം താഴെ പറയുന്ന ആയുധ കോമ്പിനേഷനിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:
8 × PL-15 ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈലുകൾ: ദൃശ്യപരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള (Beyond-Visual-Range) ശത്രുവിമാനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അതിമാരക മിസൈലുകൾ.
2 × PL-10 ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിസൈലുകൾ: അടുത്തുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ളവ.
ചൈനീസ് വ്യോമസേനയിലെ ഒരു വിമാനത്തിൽ ഇത്രയധികം ആകാശത്തുനിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന (Air-to-Air) മിസൈലുകൾ ഒന്നിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
പി.എൽ.എ എയർഫോഴ്സ് പട്രോളിംഗിൽ ഇത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
1. 'മിസൈൽ സാച്ചുറേഷൻ' തന്ത്രം (Missile Saturation Attacks)
ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ തോതിൽ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ട് ശത്രുവിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ബീസ്റ്റ് മോഡിലുള്ള J-16 വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ശത്രുലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി മിസൈലുകൾ പായിക്കാൻ സാധിക്കും.
2. യു.എസ്-തായ്വാൻ സഖ്യത്തിന്റെ 'ലൈഫ്ലൈൻ' തകർക്കൽ
യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തായ്വാന് പിന്തുണ നൽകുന്ന അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപ്രധാന വിമാനങ്ങളായ AWACS (റഡാർ വിമാനങ്ങൾ), ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയെ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ ലക്ഷ്യമിടാൻ PL-15 മിസൈലുകൾ വഹിക്കുന്ന J-16 വിമാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ 'പിന്തുണാ വിമാനങ്ങളെ' തകർക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കും.
3. ശൃംഖലാധിഷ്ഠിത യുദ്ധമുറ (Networked Warfare)
ചൈനയുടെ അഞ്ചാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളായ J-20, J-35 എന്നിവയുമായി ചേർന്നായിരിക്കും J-16 പ്രവർത്തിക്കുക. റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മുന്നിൽ പറക്കുന്ന സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ശത്രുവിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ (Data Link വഴി) പിന്നാലെ വരുന്ന J-16 'ബീസ്റ്റ് മോഡ്' വിമാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. J-16 വിമാനങ്ങൾ കനത്ത മിസൈൽ മഴ പെയ്യിച്ച് ശത്രുവിനെ തകർക്കും.
4. ഇന്തോ-പസഫിക്കിലെ പുതിയ ശക്തിപ്രകടനം
തായ്വാൻ അതിർത്തിയിലും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലും തങ്ങളുടെ വ്യോമാധിപത്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണെന്ന് അമേരിക്കക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ കൂടിയാണ് ചൈന ഈ കനത്ത ആയുധശേഷി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ: സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ അവയുടെ ആയുധശേഷി പരിമിതമാണ്. എന്നാൽ 400-ലധികം J-16 വിമാനങ്ങളുള്ള ചൈനക്ക്, ഇവയെ 'മിസൈൽ ട്രക്കുകളായി' മാറ്റുന്നതിലൂടെ പസഫിക് മേഖലയിലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാൻ സാധിക്കും.