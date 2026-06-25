ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്കിന് ഭീഷണിയായി ചൈനയുടെ 'സ്പേസ്സെയിൽ'; ആഗോള സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വിപണിയിൽ വൻ പോരാട്ടം

By  Metro Desk Jun 25, 2026, 07:58 IST
സ്പെയ്സ്

ബെയ്ജിങ്: ഇലോൺ മസ്കിന്റെ 'സ്റ്റാർലിങ്ക്' (Starlink) കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഗോള സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈനയുടെ വൻ കുതിപ്പ്. ചൈനീസ് സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'സ്പേസ്സെയിൽ' (SpaceSail) എന്ന ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല, സ്റ്റാർലിങ്കിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയായി അതിവേഗം വളരുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി 15 ബില്യൺ യുവാൻ (ഏകദേശം 1.94 ബില്യൺ യൂറോ) വരെ സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് കമ്പനി തുടക്കം കുറിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

​എന്താണ് സ്പേസ്സെയിൽ (SpaceSail)?

​ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ 'ക്വിയാൻഫാൻ' (Qianfan - Thousand Sails) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പേസ്സെയിൽ, ഭൂമിയോട് അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള (Low Earth Orbit - LEO) ഒരു മെഗാ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതിയാണ്. ഷാങ്ഹായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഷാങ്ഹായ് സ്പേസ്കോം സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി' (SSST) ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.

ലക്ഷ്യം: ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗത്തിലുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക.

വളർച്ച: നിലവിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്പേസ്സെയിലിന് ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ളതെങ്കിലും, 2030-ഓടെ 15,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നേട്ടം: സാധാരണ വാണിജ്യ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും വരുത്താതെ നേരിട്ട് ഉപഗ്രഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'ഡയറക്ട്-ടു-സെൽ' (Direct-to-cell) സാങ്കേതികവിദ്യ സ്പേസ്സെയിൽ അടുത്തിടെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

​സ്റ്റാർലിങ്കിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ?

​നിലവിൽ 10,000-ത്തിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി സ്റ്റാർലിങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്ത് വളരെ മുന്നിൽ. എങ്കിലും സ്പേസ്സെയിൽ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല:

തന്ത്രപരമായ വിപണി പിടുത്തം: സ്റ്റാർലിങ്കിന് രാഷ്ട്രീയമായോ നിയമപരമായോ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളെയാണ് സ്പേസ്സെയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രസീലുമായി (Brazil) കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും 2026 അവസാനത്തോടെ അവിടെ വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമസോൺ കാടുകൾ പോലുള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സർക്കാർ പിന്തുണയും സബ്‌സിഡിയും: ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെയും ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിന്റെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട്. ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ BYD, സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ ടെസ്‌ലയെ വെല്ലുവിളിച്ചതിന് സമാനമായ തന്ത്രമാണ് സ്പേസ്സെയിലിനും ചൈന പയറ്റുന്നത്.

ദേശീയ സുരക്ഷ: പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായി ഒരു ആഗോള ആശയവിനിമയ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് ചൈനയുടെ വലിയൊരു തന്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്.

​ചൈനയുടെ സ്പേസ്സെയിൽ കൂടി സജീവമാകുന്നതോടെ ആഗോള സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് രംഗത്ത് വരും വർഷങ്ങളിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനാകും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

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