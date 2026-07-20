സാംസങ്ങിനെയും എസ്കെ ഹൈനിക്സിനെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ ചൈനീസ് ചിപ്പ് ഭീമൻ; 8.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ചരിത്ര ഐപിഒയുമായി സിഎക്സ്എംടി
ആഗോള മെമ്മറി ചിപ്പ് വിപണിയിലെ വമ്പന്മാരായ സാംസങ് (Samsung), എസ്കെ ഹൈനിക്സ് (SK Hynix) എന്നിവരുടെ മേധാവിത്വത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചൈനയിലെ പ്രമുഖ ഡിറാം (DRAM) നിർമാതാക്കളായ ചാങ്സിൻ മെമ്മറി ടെക്നോളജീസ് (CXMT) ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിലൂടെ (IPO) ഏകദേശം 8.5 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 57,900 കോടിയിലധികം രൂപ) സമാഹരിക്കാനാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ഈ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജൂലൈ 27-ന് ഷാങ്ഹായ് സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ ചൈനയിലെ ഒരു സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒ ആയി ഇത് മാറും. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, എഐ (AI) ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറാം ചിപ്പുകളുടെ വിപണിയിൽ നിലവിൽ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് സിഎക്സ്എംടി.
അലിബാബ, ടെൻസെന്റ്, ഷവോമി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചൈനീസ് കമ്പനികളെല്ലാം സിഎക്സ്എംടിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ഐപിഒയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൻ തുക ഉപയോഗിച്ച് ചിപ്പ് നിർമാണ ശേഷി വിപുലീകരിക്കാനും സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ നവീകരിക്കാനും ആഗോള വിപണിയിൽ സാംസങ്ങിനോടും എസ്കെ ഹൈനിക്സിനോടും നേരിട്ട് മത്സരിക്കാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. ആഗോള ചിപ്പ് വിപണിയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ ഐപിഒ വലിയൊരു ഊർജ്ജമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.