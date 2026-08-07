ഡിപിഡിപി നിയമം: ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ പരീക്ഷിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പ്
ന്യൂഡൽഹി: ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സംരക്ഷണ (DPDP) നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഫീച്ചർ പരീക്ഷിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾക്ക് ജനനത്തീയതി (Date of Birth) രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
നിയമപരമായ മാറ്റങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ഡിപിഡിപി നിയമപ്രകാരം, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും മുൻകൂറായി രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതിയും പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കലും ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെറ്റയുടെ (Meta) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
സ്ക്രീൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ: "ഇന്ത്യയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ ജനനത്തീയതി ചേർക്കുക" എന്ന സന്ദേശമാണ് ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിന് മുകളിലായി ലഭിക്കുന്നത്.
ഡാറ്റ സുരക്ഷിതത്വം: ഉപയോക്താക്കളുടെ ജനനത്തീയതിയും പ്രായവും തികച്ചും സ്വകാര്യമായിരിക്കുമെന്നും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും വാട്ട്സ്ആപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഓപ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ്: നിലവിൽ ഇത് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ (Test) ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷണൽ ഫീച്ചറാണ്. പ്രായം നൽകിയില്ലെങ്കിലും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സേവനങ്ങളെ നിലവിൽ ഇത് ബാധിക്കില്ല.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വിപണിയായ ഇന്ത്യയിൽ 60 കോടിയിലധികം (600 Million) സജീവ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത്. പുതിയ ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ നിയമവിധേയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെറ്റ മുൻകൂട്ടി സംവിധാനമൊരുക്കുന്നത്.