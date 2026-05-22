ഭൂകമ്പങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ വിസ്മയം; ഗിസയിലെ പിരമിഡുകൾക്ക് പിന്നിലെ 'ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ' നിർമ്മാണ രഹസ്യം പുറത്ത്
കെയ്റോ: അയ്യായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഈജിപ്തിലെ ഗിസയിലെ 'ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ്' (Great Pyramid of Giza) ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളെപ്പോലും അതിജീവിച്ചതിന് പിന്നിലെ നിർമ്മാണ രഹസ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. അത്യാധുനികമായ ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (Sophisticated Quake Resistance) മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഇത് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രമാസികയായ 'സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സിൽ' (Scientific Reports) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈജിപ്തിലെയും ജപ്പാനിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും (Frequency) പിരമിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിലെ തരംഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഭൂകമ്പ സമയത്ത് പിരമിഡിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള കുലുക്കമുണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.
അതിജീവനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:
താഴ്ന്ന ഗുരുത്വകേന്ദ്രം (Low Center of Gravity):
മുകളിലേക്ക് പോകുംതോറും ഭാരം കുറയുന്ന തരത്തിലാണ് പിരമിഡിന്റെ ഘടന. വളരെ വീതിയേറിയ അടിത്തറ ഇതിന് മികച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകുന്നു.
അകം പൊള്ളയായ അറകൾ (Internal Chambers):
പിരമിഡിനുള്ളിലെ ശവക്കല്ലറകൾക്ക് മുകളിലായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ശൂന്യമായ അറകൾ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ ആഘാതത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും വിഭജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശക്തമായ അടിത്തറ: ഉറപ്പുള്ള ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് പാറക്കൂട്ടത്തിന്മേലാണ് (Bedrock) പിരമിഡ് പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ശില്പികൾ ഈ അത്ഭുത നിർമ്മാണരീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എഡി 1847-ലും 1992-ലും ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളെപ്പോലും യാതൊരു കേടുപാടുകളുമില്ലാതെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ അത്ഭുത നിർമ്മിതിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.