സൈനിക വ്യോമയാന രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്രം കുറിച്ച് എഫ്-16 ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ
വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യോമസേനകളുടെ കരുത്തായ എഫ്-16 ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ (F-16 Fighting Falcon) യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൊണ്ടും നിരന്തരമായ ആധുനികവൽക്കരണ പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ടും സൈനിക വ്യോമയാന രംഗത്ത് ഇന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. കനത്ത പോരാട്ട വീര്യവും ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമാക്കാനുള്ള ശേഷിയുമാണ് ഈ വിമാനങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പോർവിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്.
ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡേ-ഫൈറ്ററായി (Day-fighter) രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഫ്-16, കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ചൊരു ബഹുമുഖ യുദ്ധവിമാനമായി (Multirole Fighter) മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ശത്രുവിമാനങ്ങളെ ആകാശത്ത് നേരിടാനും, ഒരേസമയം കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്താനുമുള്ള ഇതിന്റെ ശേഷി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ആധുനികവൽക്കരണവും 'വൈപ്പർ' കരുത്തും
അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഫ്-16 വിമാനങ്ങളെ നവീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വകഭേദമായ എഫ്-16 വി വൈപ്പർ (F-16V Viper) ആധുനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങളായ എ.ഇ.എസ്.എ (AESA Radar), മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കോക്ക്പിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകൾ, വിപുലമായ ആയുധശേഷി എന്നിവയോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇത് വിമാനത്തിന്റെ ആയുസ്സ് 2040-ന് ശേഷവും നീട്ടാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
നിലവിൽ ഉക്രെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ എഫ്-16 വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യോമയാന രംഗത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ എത്രത്തോളം മാറിയാലും, ശരിയായ ആധുനികവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ തലമുറകളോളം മുന്നിൽ നിർത്താം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് എഫ്-16 ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ.