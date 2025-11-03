ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് വേണ്ട ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ; 200MP ക്യാമറയുമായി Samsung Galaxy Z Fold7 വിപണിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
Samsung Galaxy Z Fold7: ക്യാമറ മികവും ഫോൾഡിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുമിച്ച്
ഇതുവരെയുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും വിലയിൽ മുൻപിലാണെങ്കിലും ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളേക്കാൾ പിന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, സാംസങ് ഗാലക്സി Z Fold7-ലൂടെ ആ കുറവുകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫോൺ, മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി കഴിവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ, പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പോലും ഒരു 'സഹായി'യായി മാറുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ Fold7-നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു?
- 200MP പ്രധാന ക്യാമറ (200MP Main Camera):
- Galaxy S25 Ultra-യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ 200MP വൈഡ് സെൻസർ Z Fold7-ലും സാംസങ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
- കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും (details), മികച്ച കളർ റെൻഡറിംഗും (color rendering) ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിൽ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.
- വിശാലമായ ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേ (Large Internal Display):
- ഫോൺ തുറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 8 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പ്രധാന സ്ക്രീൻ, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രിവ്യൂ കാണാനും എഡിറ്റിംഗ് നടത്താനും മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നു.
- ചെറിയ ഫോൺ സ്ക്രീനുകളേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് കൃത്യമായ കോമ്പോസിഷൻ ഉറപ്പാക്കാനും കളർ കറക്ഷൻ നടത്താനും എളുപ്പമാണ്.
- മാക്രോ സൗകര്യത്തോടെ അൾട്രാ-വൈഡ് (Ultra-wide with Macro):
- 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് (AF) സംവിധാനം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ, ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിമനോഹരമായ മാക്രോ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
- ഫ്ലെക്സ് മോഡ് & ട്രൈപോഡ് ഫീച്ചർ (Flex Mode for Tripod):
- Z Fold7-ന്റെ 'ഫ്ലെക്സ് മോഡ്' ഉപയോഗിച്ച്, ഫോൺ ഒരു ട്രൈപോഡ് പോലെ ഏത് പ്രതലത്തിലും നിവർത്തി വെച്ച്, ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഷോട്ടുകളോ മികച്ച നൈറ്റ്ഗ്രാഫിയോ (Nightography) പകർത്താനാകും.
- കൂടാതെ, പ്രധാന ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച സെൽഫികൾ എടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- മെലിഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ രൂപകൽപ്പന (Thinner and Lighter Design):
- മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ കനം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ (215 ഗ്രാം മാത്രം) Fold7, കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
മികച്ച ക്യാമറ ഹാർഡ്വെയറിനൊപ്പം, Snapdragon 8 Elite ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തും ഗാലക്സി AI ഫീച്ചറുകളും എഡിറ്റിംഗ് വേഗത്തിലാക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് മിഴിവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന വില (ഇന്ത്യയിൽ ₹1,74,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു) ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡ് ക്യാമറയും ടാബ്ലെറ്റ് വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്ക്രീനും ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് Samsung Galaxy Z Fold7 ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു.