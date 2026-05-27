മെറ്റയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഗൂഗിളും സാംസങ്ങും; ജെമിനി എഐ കരുത്തിൽ പുതിയ ഓഡിയോ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ വരുന്നു
കാലിഫോർണിയ: തങ്ങളുടെ ആദ്യകാല എഐ (AI) ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസിനും നേരിട്ട പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് രംഗത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. പ്രമുഖ ടെക് ഭീമന്മാരായ സാംസങ്ങുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച പുതിയ 'ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്ആർ' (Android XR) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളുടെ ആദ്യ രൂപം കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു.
ആദ്യകാല ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സാധാരണ ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന കണ്ണടകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രശസ്ത ആഗോള ഐവെയർ ബ്രാൻഡുകളായ 'വാർബി പാർക്കർ' (Warby Parker), 'ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്റർ' (Gentle Monster) എന്നിവരുമായി ഗൂഗിൾ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- ജെമിനി എഐ (Gemini AI) സപ്പോർട്ട്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശബ്ദ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ (Voice commands) ഗ്ലാസിനോട് സംസാരിക്കാനും സഹായം തേടാനും സാധിക്കും.
- തത്സമയ ഭാഷാ പരിഭാഷ (Real-time Translation): മുന്നിലിരിക്കുന്നയാൾ സംസാരിക്കുന്ന വിദേശഭാഷകൾ തത്സമയം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കേൾപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. കൂടാതെ ബോർഡുകളിലെയും മെനുവിലെയും എഴുത്തുകൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും.
- ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്ത ഓഡിയോ ഗ്ലാസ്: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മോഡലുകളിൽ ലെൻസിനുള്ളിൽ സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ക്യാമറ, മൈക്രോഫോൺ, സ്പീക്കർ എന്നിവ വഴിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം.
- സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി: ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് (iOS) ഫോണുകളുമായി എളുപ്പത്തിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ വായിക്കാനും, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വഴി വഴി അറിയാനും, ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
നിലവിൽ വിപണി ഭരിക്കുന്ന മെറ്റായുടെ (Meta Ray-Ban) സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ പോന്നതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ (2026 ഫോൾ സീസണിൽ) തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഗ്ലാസുകളുടെ വില വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.