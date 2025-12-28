സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോകത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം: ഹോണർ മാജിക് 8 പ്രോ വിപണിയിൽ

Dec 28, 2025, 11:51 IST
വെറുമൊരു ക്യാമറ ഫോൺ എന്നതിലുപരി, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു 'കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്' ഉപകരണമായാണ് ഹോണർ മാജിക് 8 പ്രോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1. പകലും രാത്രിയും ഒരുപോലെ തെളിച്ചമുള്ള കാഴ്ചകൾ

​നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ തരംഗമായ 200MP AI അൾട്രാ നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ മാത്രമല്ല, സൂര്യോദയം മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെയുള്ള ഏത് സമയത്തും സ്വാഭാവികമായ നിറങ്ങളും വ്യക്തതയും നൽകാൻ ഇതിന്റെ ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കും. വ്ലോഗർമാർക്കും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി, അതിവേഗ ചാർജിംഗ്

​ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ 7100mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

  • ​ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പവർ.
  • 100W വയർഡ് ചാർജിംഗും 80W വയർലെസ് ചാർജിംഗും വഴി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം.

3. ബുദ്ധിയുള്ള AI ഫീച്ചറുകൾ

​ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധി (AI) ആണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

  • AI ബട്ടൺ: ക്യാമറയോ മറ്റ് ടൂളുകളോ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • മാജിക് കളർ: ഫോട്ടോകൾ എളുപ്പത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാം.
  • AI സെർച്ച് & സെറ്റിംഗ്സ് ഏജന്റ്: വോയ്‌സ് കമാൻഡ് വഴിയോ ടെക്സ്റ്റ് വഴിയോ ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താനും ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റാനും സാധിക്കും.
  • Google Gemini: എഴുതാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഗവേഷണം നടത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ജെമിനി ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റായി വരുന്നു.

വിലയും ലഭ്യതയും

​രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് ഹോണർ മാജിക് 8 പ്രോ ലഭ്യമാകുന്നത്:

മോഡൽ

നിറങ്ങൾ

വില

12GB + 512GB

സൺറൈസ് ഗോൾഡ്, സ്കൈ സിയാൻ, ബ്ലാക്ക്

AED 3,999

16GB + 1TB

സൺറൈസ് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക്

AED 4,699

എവിടെ ലഭിക്കും?

ഹോണർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഷറഫ് ഡിജി (Sharaf DG), ഇ-മാക്സ് (EMax), ജംബോ, ആമസോൺ, നൂൺ (Noon), ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി ഇപ്പോൾ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

