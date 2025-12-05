അതിവേഗ 'അതിഥി' ധൂമകേതുവിൻ്റെ അവിശ്വസനീയ ചിത്രം പുറത്ത്: 3I/ATLAS നെ പകർത്തി ESAയുടെ JUICE പേടകം
സൗരയൂഥത്തിലൂടെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന, മറ്റൊരു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന 3I/ATLAS എന്ന ധൂമകേതുവിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ (ESA) ജൂപ്പിറ്റർ ഐസി മൂൺസ് എക്സ്പ്ലോറർ (JUICE) പേടകം പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടു. ഈ ധൂമകേതുവിൻ്റെ അതിസജീവമായ (hyperactive) അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന JUICE പേടകം, യാത്രാമധ്യേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ അന്തർ നക്ഷത്ര ധൂമകേതുവിനെ (Interstellar Comet) നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ:
- JUICE പേടകത്തിലെ നാവിഗേഷൻ ക്യാമറ (NavCam) ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ, ധൂമകേതുവിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന വാതകങ്ങളുടെയും പൊടിപടലങ്ങളുടെയും പ്രഭാവലയം (Coma) വ്യക്തമായി കാണാം.
- ധൂമകേതു സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, അതായത് ഏറ്റവും സജീവമായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
- ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് വാൽ ഭാഗങ്ങളുടെ സൂചനകൾ കാണാമെന്ന് ESA സ്ഥിരീകരിച്ചു: വൈദ്യുത ചാർജുള്ള വാതകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്ലാസ്മ വാൽ, പൊടിപടലങ്ങൾ അടങ്ങിയ മങ്ങിയ ധൂളിവാൽ (Dust Tail) എന്നിവയാണവ.
വ്യാഴത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന JUICE പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും, ഈ ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയ ആവേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.