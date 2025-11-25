200MP AI ക്യാമറയുള്ള ഫോണുകൾക്ക് വമ്പൻ കിഴിവ്; ഓണർ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Nov 25, 2025, 09:02 IST
മികച്ച ഫോട്ടോകൾ പകർത്താൻ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഒരു ഫോൺ വേണോ? ഓണർ (Honor) നൽകുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ (Black Friday) ഓഫറുകൾ അറിയുക.
പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിലക്കുറവുമായി ഓണർ (Honor) ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഡീലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. AI (നിർമ്മിത ബുദ്ധി) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറകളുള്ള മോഡലുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും കിഴിവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന ഓഫറുകൾ:
- മാജിക് സീരീസ് (Magic Series): ഓണറിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളായ മാജിക് 7 പ്രോ, മാജിക് വി5 (Magic V5) പോലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവുണ്ട്. 200MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും മികച്ച AI പോർട്രെയ്റ്റ് മോഡുകളും ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
- ഓണർ 400 പ്രോ (Honor 400 Pro): 200MP AI സൂപ്പർ സൂം ക്യാമറയുള്ള ഈ മോഡലിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വിൽപ്പനയിൽ ഈ ഫോൺ ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്.
- ഓണർ 200 സീരീസ്: എഐ പോർട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ മോഡലുകൾക്കും മികച്ച കിഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതും മികച്ചതുമായ ക്യാമറ ഫോണുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം.