200MP AI ക്യാമറയുള്ള ഫോണുകൾക്ക് വമ്പൻ കിഴിവ്; ഓണർ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

By Metro DeskNov 25, 2025, 09:02 IST
മികച്ച ഫോട്ടോകൾ പകർത്താൻ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഒരു ഫോൺ വേണോ? ഓണർ (Honor) നൽകുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ (Black Friday) ഓഫറുകൾ അറിയുക.

​പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിലക്കുറവുമായി ഓണർ (Honor) ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഡീലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. AI (നിർമ്മിത ബുദ്ധി) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറകളുള്ള മോഡലുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും കിഴിവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന ഓഫറുകൾ:

  • മാജിക് സീരീസ് (Magic Series): ഓണറിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളായ മാജിക് 7 പ്രോ, മാജിക് വി5 (Magic V5) പോലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവുണ്ട്. 200MP പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും മികച്ച AI പോർട്രെയ്റ്റ് മോഡുകളും ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
  • ഓണർ 400 പ്രോ (Honor 400 Pro): 200MP AI സൂപ്പർ സൂം ക്യാമറയുള്ള ഈ മോഡലിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വിൽപ്പനയിൽ ഈ ഫോൺ ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്.
  • ഓണർ 200 സീരീസ്: എഐ പോർട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ മോഡലുകൾക്കും മികച്ച കിഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതും മികച്ചതുമായ ക്യാമറ ഫോണുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം.

