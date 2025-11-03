മിറർലെസ്സ് യുഗം: എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാനൻ DSLR ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുത്തു

By Metro DeskNov 3, 2025, 09:48 IST
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്തെ പുത്തൻ തരംഗം: കാനൻ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറ നൽകുന്ന മേൽക്കൈ

​കാനൻ (Canon) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരമാണ്. എങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദശകമായി ക്യാമറ വിപണിയിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ് DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് മിറർലെസ്സ് (Mirrorless) ക്യാമറകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ എന്റെ കാനൻ DSLR ക്യാമറകളെക്കാൾ കൂടുതലായി മിറർലെസ്സ് മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

1. ഭാരം കുറവ്, വലുപ്പം കുറവ് (Compact Size and Weight)

​DSLR ക്യാമറകളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായ റിഫ്ലെക്‌സ് മിറർ (reflect mirror) സിസ്റ്റം മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകളിൽ ഇല്ല. ഇതു കാരണം ക്യാമറയുടെ ബോഡി വളരെ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി.

  • യാത്രകൾക്ക് എളുപ്പം: ലെൻസുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഭാരക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഈ നേട്ടം വ്യക്തമാകും.

2. മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂഫൈൻഡർ (Electronic Viewfinder - EVF)

​DSLR-ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂഫൈൻഡറിന് പകരം, മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകൾ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂഫൈൻഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • തത്സമയ പ്രിവ്യൂ: ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ എക്സ്പോഷർ, വൈറ്റ് ബാലൻസ്, കളർ ടോൺ തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് കൃത്യമായി കാണാൻ EVF സഹായിക്കുന്നു.
  • മാനുവൽ ഫോക്കസ്: ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രം വലുതാക്കി കാണിക്കാനുള്ള (Focus Peaking) സൗകര്യം, മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

3. വേഗതയേറിയതും കൃത്യതയുമുള്ള ഓട്ടോഫോക്കസ് (Superior Autofocus)

​കാനൻ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകളിലെ ഡ്യുവൽ പിക്സൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് (Dual Pixel AF) സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

  • ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ (Eye Detection AF): ആളുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കണ്ണുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോക്കസ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്, പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് വലിയ സഹായമാണ്.
  • ഫ്രെയിം കവറേജ്: സെൻസറിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഫ്രെയിമിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള വിഷയത്തെയും കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാകും.

4. മെച്ചപ്പെട്ട വീഡിയോ പ്രകടനം (Advanced Video Capabilities)

​വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗിൽ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകൾ DSLR-കളെക്കാൾ മികച്ചതാണ്.

  • 4K വീഡിയോ: പല മിറർലെസ്സ് മോഡലുകളും മികച്ച നിലവാരമുള്ള 4K വീഡിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • നിശ്ശബ്ദ ഷൂട്ടിംഗ്: മിറർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഷട്ടർ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും (സൈലന്റ് ഷട്ടർ), വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗിന് അത്യാവശ്യമായ നിശ്ശബ്ദമായ പ്രവർത്തനം നൽകാനും ഇതിന് കഴിയും.

​ഈ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം, പുതിയ ലെൻസുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും മിറർലെസ്സ് സിസ്റ്റത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, കാനന്റെ ഭാവി മിറർലെസ്സ് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

