മിറർലെസ്സ് യുഗം: എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാനൻ DSLR ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുത്തു
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്തെ പുത്തൻ തരംഗം: കാനൻ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറ നൽകുന്ന മേൽക്കൈ
കാനൻ (Canon) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരമാണ്. എങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദശകമായി ക്യാമറ വിപണിയിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ് DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് മിറർലെസ്സ് (Mirrorless) ക്യാമറകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ എന്റെ കാനൻ DSLR ക്യാമറകളെക്കാൾ കൂടുതലായി മിറർലെസ്സ് മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതാ:
1. ഭാരം കുറവ്, വലുപ്പം കുറവ് (Compact Size and Weight)
DSLR ക്യാമറകളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായ റിഫ്ലെക്സ് മിറർ (reflect mirror) സിസ്റ്റം മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകളിൽ ഇല്ല. ഇതു കാരണം ക്യാമറയുടെ ബോഡി വളരെ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി.
- യാത്രകൾക്ക് എളുപ്പം: ലെൻസുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഭാരക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഈ നേട്ടം വ്യക്തമാകും.
2. മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂഫൈൻഡർ (Electronic Viewfinder - EVF)
DSLR-ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂഫൈൻഡറിന് പകരം, മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകൾ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂഫൈൻഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- തത്സമയ പ്രിവ്യൂ: ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ എക്സ്പോഷർ, വൈറ്റ് ബാലൻസ്, കളർ ടോൺ തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് കൃത്യമായി കാണാൻ EVF സഹായിക്കുന്നു.
- മാനുവൽ ഫോക്കസ്: ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രം വലുതാക്കി കാണിക്കാനുള്ള (Focus Peaking) സൗകര്യം, മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
3. വേഗതയേറിയതും കൃത്യതയുമുള്ള ഓട്ടോഫോക്കസ് (Superior Autofocus)
കാനൻ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകളിലെ ഡ്യുവൽ പിക്സൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് (Dual Pixel AF) സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ (Eye Detection AF): ആളുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കണ്ണുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോക്കസ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്, പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് വലിയ സഹായമാണ്.
- ഫ്രെയിം കവറേജ്: സെൻസറിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഫ്രെയിമിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള വിഷയത്തെയും കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാകും.
4. മെച്ചപ്പെട്ട വീഡിയോ പ്രകടനം (Advanced Video Capabilities)
വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗിൽ മിറർലെസ്സ് ക്യാമറകൾ DSLR-കളെക്കാൾ മികച്ചതാണ്.
- 4K വീഡിയോ: പല മിറർലെസ്സ് മോഡലുകളും മികച്ച നിലവാരമുള്ള 4K വീഡിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- നിശ്ശബ്ദ ഷൂട്ടിംഗ്: മിറർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഷട്ടർ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും (സൈലന്റ് ഷട്ടർ), വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗിന് അത്യാവശ്യമായ നിശ്ശബ്ദമായ പ്രവർത്തനം നൽകാനും ഇതിന് കഴിയും.
ഈ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം, പുതിയ ലെൻസുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും മിറർലെസ്സ് സിസ്റ്റത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, കാനന്റെ ഭാവി മിറർലെസ്സ് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്.