ആർട്ടെമിസ് 2 പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നാസ
ചന്ദ്രനെ വലംവെച്ച് ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 2 പേടകത്തിലെ സഞ്ചാരികൾ ഭൂമിയുമായി വീണ്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തെ റേഡിയോ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ഹൂസ്റ്റണിലെ മിഷൻ കൺട്രോളുമായി ഓറിയോൺ പേടകം വിജയകരമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 5:12-ഓടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തുനിന്നും (Lunar Far Side) പുറത്തുവന്ന ആർട്ടെമിസ് 2 ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സിഗ്നലുകൾ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ആരും പോയിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ദൂരത്തേക്ക് ആർട്ടെമിസ് 2 സംഘം ഇതിനോടകം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൗത്യം നിശബ്ദമായത്?
ഏകദേശം 40 മിനിറ്റോളമാണ് നാലംഗ സംഘത്തിന് ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചന്ദ്രൻ ഒരു വൻ കവചം പോലെ നിന്ന് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ തടഞ്ഞതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ലൂണാർ ഫ്ലൈബൈയുടെ ഭാഗമായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട്.
പേടകം ചന്ദ്രന്റെ പിന്നിലെ നിഴൽ മേഖലയിലേക്ക് (Shadow Zone) പ്രവേശിച്ചതോടെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഏതൊരു ചന്ദ്രദൗത്യത്തിലെയും ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടമാണിത്. കാരണം, ഈ സമയമത്രയും ഭൂമിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ തത്സമയ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ പേടകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതുണ്ട്.
നിശബ്ദതയെ അതിജീവിച്ച് സഞ്ചാരികൾ
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ആ 40 മിനിറ്റിലും നാല് സഞ്ചാരികളും തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചന്ദ്രന്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തെ (Far Side) ഭൂപ്രകൃതി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാനും ഓറിയോൺ പേടകത്തിലെ ജീവൻരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാനും അവർ ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ചു.
ആശയവിനിമയ തടസ്സത്തിനു ശേഷം നാസയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, ആർട്ടെമിസ് 2 ക്രൂ പറഞ്ഞു, "ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്."
പേടകത്തിന്റെ 'ഗ്രാവിറ്റി അസിസ്റ്റ്' (Gravity-assist) പ്രക്രിയ അതീവ കൃത്യതയോടെയാണ് നടന്നത്. ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇത് പേടകത്തെ സഹായിച്ചു.
ഇനി മടക്കയാത്ര
ആശയവിനിമയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ, നിശബ്ദതയുടെ സമയത്ത് പേടകത്തിൽ ശേഖരിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റയും ഹൈ-റെസല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങളും നാസ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് (Splashdown) ആവശ്യമായ കൃത്യമായ പാതയിലാണോ പേടകം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6:50-ഓടെ ചന്ദ്രനിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കും. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ അതീവ ആവേശത്തിലാണ് ആർട്ടെമിസ് 2 സംഘം.