ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനൊരുങ്ങി നാസയുടെ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി; 'സ്വിഫ്റ്റിനെ' രക്ഷിക്കാൻ അത്യാധുനിക റോബോട്ടിക് ദൗത്യവുമായി നാസ
വാഷിംഗ്ടൺ: ബഹിരാകാശത്ത് ഭ്രമണപഥം താഴ്ന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നാസയുടെ പ്രശസ്തമായ 'സ്വിഫ്റ്റ്' (Neil Gehrels Swift Observatory) ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ ദൗത്യം നാസ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. 'ലിങ്ക്' (LINK) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക റോബോട്ടിക് പേടകമാണ് ദൂരദർശിനിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്ഷേപിച്ചത്. പെഗാസസ് എക്സ്.എൽ (Pegasus XL) റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.
സൗര കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരുത്തിയ വിന
2004-ൽ വിക്ഷേപിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് ടെലിസ്കോപ്പ്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകാശ വിസ്ഫോടനങ്ങളായ ഗാമാ-റേ വികിരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും തമോഗർത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന നാസയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിലവിൽ എൻജിനുകളോ സ്വന്തമായി ഉയരം കൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഈ ദൂരദർശിനിക്കില്ല. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ശക്തമായ സൗര കൊടുങ്കാറ്റുകളെ തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം ചൂടുപിടിച്ച് വികസിച്ചതാണ് സ്വിഫ്റ്റിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതേതുടർന്നുണ്ടായ വായുപ്രതിരോധം (Atmospheric drag) കാരണം ടെലിസ്കോപ്പ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴാൻ തുടങ്ങി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കത്തിയമരുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നാസ അടിയന്തര രക്ഷാദൗത്യവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്.
മൂന്ന് കൈകളുള്ള റോബോട്ടിക് രക്ഷകൻ
അമേരിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ 'കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസ്' നിർമ്മിച്ച 'ലിങ്ക്' എന്ന ചെറിയ ഉപഗ്രഹം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനകം ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിക്ക് ഒപ്പമെത്തും. തുടർന്ന് ഇതിലുള്ള മൂന്ന് റോബോട്ടിക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിഫ്റ്റിനെ ദൃഢമായി പിടിച്ചുകെട്ടും. അതിനുശേഷം ലിങ്കിലെ അയോൺ പ്രൊപ്പൽഷൻ എൻജിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് സ്വിഫ്റ്റ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ നിലവിലുള്ള 360 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായ 600 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള പുതിയ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് സാവധാനം ഉയർത്തും.
ഏകദേശം 10 മുതൽ 12 ആഴ്ചകൾ വരെ നീളുന്ന ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയുടെ ആയുസ്സ് 10 വർഷം കൂടി നീട്ടാൻ നാസയ്ക്ക് സാധിക്കും. ബഹിരാകാശത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, കാലാവധി കഴിയുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വഴിതുറക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ദൗത്യമായാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത്.