മൊബൈൽ ടവറുകളില്ലെങ്കിലും റേഞ്ച് ഫുൾ; വൻ സുരക്ഷയുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ: വില 1.34 ലക്ഷം രൂപ
മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഇല്ലാത്ത കാടുകളിലോ കടലിലോ ഉയർന്ന മലനിരകളിലോ പെട്ടുപോയാലും ഇനി ആർക്കും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ കാരണം സാധാരണ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തകർന്നാലും ഈ ഫോൺ നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല. പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ (BSNL) തങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ സർവീസിനായി (GSPS) പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 1,34,166 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില.
പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിലയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാമെങ്കിലും, സാധാരണ ഫോണുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അതീവ സുരക്ഷയും കണക്റ്റിവിറ്റിയുമാണ് ഈ ഫോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സുരക്ഷ (Encrypted Communication): സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചോർത്തപ്പെടുമെന്ന ഭയം വേണ്ട, ഉയർന്ന സുരക്ഷ ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ടവറുകൾ ആവശ്യമില്ല: ഭൂമിയിലെ മൊബൈൽ ടവറുകൾക്ക് പകരം ബഹിരാകാശത്തെ ഇൻമാർസാറ്റ് (Inmarsat) സാറ്റലൈറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം: പൊടി, വെള്ളം, ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പരുക്കൻ (Rugged) ഡിസൈനാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിനുള്ളത്.
അടിയന്തര സഹായത്തിന് SOS ബട്ടൺ: അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനുള്ള പ്രത്യേക SOS സംവിധാനവുമുണ്ട്.
മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്: 8 മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കാനും 160 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ലഭിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി.
ആർക്കൊക്കെ വാങ്ങാം? എങ്ങനെ വാങ്ങാം?
പ്രതിരോധ മേഖല, ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ, ഖനന തൊഴിലാളികൾ, കടലിൽ പോകുന്നവർ, സാഹസിക സഞ്ചാരികൾ, തീർത്ഥാടകർ എന്നിവർക്കാണ് ഈ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക.
ഇതൊരു സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അല്ലാത്തതിനാൽ കടകളിൽ നിന്നോ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ (DoT) പ്രത്യേക അനുമതിയോടും വ്യക്തമായ രേഖകളോടും കൂടി മാത്രമേ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം.
ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പ്രീപെയ്ഡ്, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ഇതിനായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.