മൊബൈൽ ടവറുകളില്ലെങ്കിലും റേഞ്ച് ഫുൾ; വൻ സുരക്ഷയുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ: വില 1.34 ലക്ഷം രൂപ

By  Metro Desk Updated: Jul 10, 2026, 18:09 IST
BSNL

മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഇല്ലാത്ത കാടുകളിലോ കടലിലോ ഉയർന്ന മലനിരകളിലോ പെട്ടുപോയാലും ഇനി ആർക്കും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ കാരണം സാധാരണ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തകർന്നാലും ഈ ഫോൺ നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല. പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ (BSNL) തങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ സർവീസിനായി (GSPS) പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ 1,34,166 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില.

​പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വിലയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാമെങ്കിലും, സാധാരണ ഫോണുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അതീവ സുരക്ഷയും കണക്റ്റിവിറ്റിയുമാണ് ഈ ഫോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

​പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സുരക്ഷ (Encrypted Communication): സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചോർത്തപ്പെടുമെന്ന ഭയം വേണ്ട, ഉയർന്ന സുരക്ഷ ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ടവറുകൾ ആവശ്യമില്ല: ഭൂമിയിലെ മൊബൈൽ ടവറുകൾക്ക് പകരം ബഹിരാകാശത്തെ ഇൻമാർസാറ്റ് (Inmarsat) സാറ്റലൈറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം: പൊടി, വെള്ളം, ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പരുക്കൻ (Rugged) ഡിസൈനാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിനുള്ളത്.

അടിയന്തര സഹായത്തിന് SOS ബട്ടൺ: അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനുള്ള പ്രത്യേക SOS സംവിധാനവുമുണ്ട്.

മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്: 8 മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കാനും 160 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ലഭിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി.

​ആർക്കൊക്കെ വാങ്ങാം? എങ്ങനെ വാങ്ങാം?

​പ്രതിരോധ മേഖല, ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ, ഖനന തൊഴിലാളികൾ, കടലിൽ പോകുന്നവർ, സാഹസിക സഞ്ചാരികൾ, തീർത്ഥാടകർ എന്നിവർക്കാണ് ഈ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക.

​ഇതൊരു സാധാരണ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ അല്ലാത്തതിനാൽ കടകളിൽ നിന്നോ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ (DoT) പ്രത്യേക അനുമതിയോടും വ്യക്തമായ രേഖകളോടും കൂടി മാത്രമേ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം.

​ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പ്രീപെയ്ഡ്, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ഇതിനായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like