റീച്ചാർജ് കടകളിൽ ഇനി മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ട; സുരക്ഷയ്ക്കായി ബിഎസ്എൻഎൽ ‘കവച്’
മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് ഷോപ്പുകളിലും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ നൽകുന്നത് വഴിയുള്ള സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങളും ഫോൺ നമ്പർ ദുരുപയോഗവും തടയാൻ പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ (BSNL). ‘കവച്’ (Kavach) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പ്രൈവസി ഫീച്ചർ പ്രധാനമായും വനിതാ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും മുൻനിർത്തിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റീച്ചാർജ് ചെയ്യാനായി കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ നൽകാൻ മടിക്കുന്നവർക്കും, നമ്പറുകൾ ചോർന്ന് അനാവശ്യ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം.
എങ്ങനെയാണ് ‘കവച്’ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
- വെർച്വൽ നമ്പർ: ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത താൽക്കാലികമായ ഒരു 10 അക്ക ‘വെർച്വൽ നമ്പർ’ (Virtual Number) എസ്എംഎസ് (SMS) വഴി ലഭ്യമാക്കും.
- സുരക്ഷിത റീച്ചാർജ്: റീച്ചാർജ് കടകളിലോ മറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലോ പോകുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നമ്പറിന് പകരം ഈ താൽക്കാലിക വെർച്വൽ നമ്പർ നൽകാം.
- നേരിട്ടുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ്: കടയുടമ ഈ താൽക്കാലിക നമ്പറിലാണ് റീച്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, തുക ഉപഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
- താൽക്കാലിക സംവിധാനം: ഈ വെർച്വൽ നമ്പർ നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള താൽക്കാലിക നമ്പറാണ്. അതിനാൽ റീച്ചാർജ് പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
ലഭ്യമാകുന്ന രീതി: ബിഎസ്എൻഎൽ സെൽഫ് കെയർ (BSNL Self Care) ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ബിഎസ്എൻഎൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ കുറവുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെയും ഓഫ്ലൈൻ റീച്ചാർജ് ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഏറെ സഹായകരമാകും.