വിപണി ഞെട്ടിക്കാൻ OPPO Reno 8 Pro 5G: 200MP ക്യാമറ, 120W ചാർജിംഗ്, വില വെറും ₹11,999
Sep 27, 2025, 09:43 IST
മൊബൈൽ ഫോൺ വിപണിയിൽ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങി OPPO Reno 8 Pro 5G-യുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളോടെ, കേവലം 11,999 രൂപയ്ക്ക് ഈ 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- ക്യാമറ: 200 മെഗാപിക്സൽ (MP) റെസലൂഷനുള്ള അൾട്രാ-ഹൈ ക്യാമറ.
- ചാർജിംഗ്: വെറും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ബാറ്ററി നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന 120W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ.
- വില: എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന തരത്തിൽ വെറും ₹11,999 രൂപ.
ഈ വിലയിലും ഫീച്ചറുകളിലുമുള്ള OPPO-യുടെ ഈ മോഡൽ വിപണിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ടെക് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഈ Reno 8 Pro 5G അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.