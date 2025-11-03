Android 16 കരുത്തിൽ OxygenOS 16 എത്തി; AI മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ:' ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ്' ഡിസൈൻ എന്നിവയുമായി നവംബറിൽ റോൾഔട്ട് ആരംഭിക്കും
Nov 3, 2025, 10:15 IST
വൺപ്ലസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ OxygenOS 16 ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ Android 16-ന്റെ അടിത്തറയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്ഡേറ്റ്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗതയും, മികച്ച AI (Artificial Intelligence) ശേഷികളും, ആകർഷകമായ ദൃശ്യാനുഭവവും നൽകുമെന്ന് വൺപ്ലസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. 2025 നവംബർ മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിവൈസുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് എത്തിത്തുടങ്ങും.
പുതിയ സവിശേഷതകൾ:
- ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ (Liquid Glass Design): പുതിയ "ബ്രീത്ത് വിത്ത് യൂ" (Breathe With You), "ത്രൈവ് വിത്ത് ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ" (Thrive with Free Expression) എന്നീ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫികളിലാണ് OxygenOS 16 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർഫേസിലുടനീളം ഗൗസിയൻ ബ്ലർ (Gaussian Blur) എഫക്റ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, മെനുകൾക്കും ആപ്പുകൾക്കും ഒരു 'ദ്രാവക ഗ്ലാസ്' പ്രതീതി ലഭിക്കുന്നു.
- വിപുലീകരിച്ച AI ശേഷികൾ (Advanced AI Capabilities): പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം AI ഫീച്ചറുകളാണ്.
- Plus Mind: ഉപയോക്താക്കളുടെ കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന AI- പവർഡ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇതിൽ Google Gemini സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കും.
- AI Writer: ഇമെയിലുകൾ, കുറിപ്പുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവ എഴുതാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ടൂൾകിറ്റ്.
- പ്രൈവറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് (Private Computing Cloud): സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റയെല്ലാം ഡിവൈസിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം.
- വേഗതയും സുസ്ഥിരതയും (Speed and Stability): സിസ്റ്റം അനിമേഷനുകൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ Parallel Processing 2.0 എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വൺപ്ലസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേഗത കുറയാതെ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- മെച്ചപ്പെട്ട ലോക്ക് സ്ക്രീൻ (Enhanced Lock Screen): ലോക്ക് സ്ക്രീനിലെ വിജറ്റുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം കാണിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. സ്പോർട്സ് സ്കോറുകൾ, ഫുഡ് ഡെലിവറി അപ്ഡേറ്റുകൾ, സ്പോട്ടിഫൈ എന്നിവയുടെ തത്സമയ അലേർട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും.
പുതിയ വൺപ്ലസ് 15 സീരീസ് ഫോണുകളിൽ OxygenOS 16 പ്രീ-ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തോടെ OnePlus 13, 13R, OnePlus Open, OnePlus Pad 2 തുടങ്ങിയ ഡിവൈസുകൾക്ക് ആദ്യഘട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കും.