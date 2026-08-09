ചന്ദ്രനിൽ കാവലിന് റോബോട്ട് നായ്ക്കൾ: ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവി മാറ്റിയെഴുതുന്നത് എങ്ങനെ?

By  Metro Desk Aug 9, 2026, 17:10 IST
റോബോ

ബീജിംഗ്: ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികളുമായി മുന്നേറുന്ന ചൈന, ലൂണാർ ബേസിന്റെ (Lunar Base) സുരക്ഷയ്ക്കും സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നാല് കാലുകളുള്ള 'റോബോട്ട് നായ്ക്കളെ' (Robot Dogs) നിയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പേക്കിംഗ് സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സ്വയം നിയന്ത്രിത റോബോട്ടുകൾ ചന്ദ്രനിലെ അതികഠിനമായ പ്രതലങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും പരിശോധന നടത്തി ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും.

​പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: ചന്ദ്രനിലെ 'റോബോട്ട് സ്കൗട്ടുകൾ'

ലാവ ട്യൂബുകളിലെ പര്യവേക്ഷണം: ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റേഡിയേഷനും താപനിലയിലെ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളും ഉയർന്ന ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ ചന്ദ്രന്നടിയിലെ ലാവ ട്യൂബുകളിലാണ് (Lava Tubes) ഭാവി മനുഷ്യവാസമില്ലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യം. ഈ ഇടുങ്ങിയ ഗുഹകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ റോബോട്ട് നായ്ക്കൾ ഇറങ്ങി പരിശോധന നടത്തും.

3D മാപ്പിംഗും നാവിഗേഷനും: ലൈഡാർ (LiDAR) സാങ്കേതികവിദ്യയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും (AI) ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ സ്വയം ഒഴിവാക്കി ഗുഹകളുടെ കൃത്യമായ 3D ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.

പ്രത്യേക മാതൃകകൾ: മാളങ്ങൾ തുരക്കാൻ കഴിയുന്ന 'ആന്റ് ഈറ്റർ' (Anteater), കല്ലും പാറയും നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'സലാമാണ്ടർ' (Salamander) എന്നീ മോഡലുകൾ ചൈന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

​ഇത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ മാറ്റും?

മനുഷ്യരുടെ ജീവന്റെ അപായസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു: അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതിന് പകരം റോബോട്ടുകളെ 'സ്കൗട്ടുകളായി' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

ചാന്ദ്ര താവള നിർമ്മാണത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു: അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ILRS) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്താനും സർവേ നടത്താനും ഈ റോബോട്ടുകൾ സഹായിക്കും.

മൊബിലിറ്റി റെവല്യൂഷൻ (Mobility Revolution): പരമ്പരാഗത വീൽഡ് റോവറുകൾക്ക് (Wheeled Rovers) കേറാൻ കഴിയാത്ത കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിലും ചടുലമായി സഞ്ചരിക്കാൻ നാല് കാലുകളുള്ള റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയും.

ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങൾക്കും മാതൃക: ചന്ദ്രനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സ്വയം നിയന്ത്രിത റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ ചൊവ്വ (Mars) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാകും.

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