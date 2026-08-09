ചന്ദ്രനിൽ കാവലിന് റോബോട്ട് നായ്ക്കൾ: ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവി മാറ്റിയെഴുതുന്നത് എങ്ങനെ?
ബീജിംഗ്: ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികളുമായി മുന്നേറുന്ന ചൈന, ലൂണാർ ബേസിന്റെ (Lunar Base) സുരക്ഷയ്ക്കും സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നാല് കാലുകളുള്ള 'റോബോട്ട് നായ്ക്കളെ' (Robot Dogs) നിയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പേക്കിംഗ് സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സ്വയം നിയന്ത്രിത റോബോട്ടുകൾ ചന്ദ്രനിലെ അതികഠിനമായ പ്രതലങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും പരിശോധന നടത്തി ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: ചന്ദ്രനിലെ 'റോബോട്ട് സ്കൗട്ടുകൾ'
ലാവ ട്യൂബുകളിലെ പര്യവേക്ഷണം: ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റേഡിയേഷനും താപനിലയിലെ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളും ഉയർന്ന ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ ചന്ദ്രന്നടിയിലെ ലാവ ട്യൂബുകളിലാണ് (Lava Tubes) ഭാവി മനുഷ്യവാസമില്ലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യം. ഈ ഇടുങ്ങിയ ഗുഹകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ റോബോട്ട് നായ്ക്കൾ ഇറങ്ങി പരിശോധന നടത്തും.
3D മാപ്പിംഗും നാവിഗേഷനും: ലൈഡാർ (LiDAR) സാങ്കേതികവിദ്യയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും (AI) ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ സ്വയം ഒഴിവാക്കി ഗുഹകളുടെ കൃത്യമായ 3D ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
പ്രത്യേക മാതൃകകൾ: മാളങ്ങൾ തുരക്കാൻ കഴിയുന്ന 'ആന്റ് ഈറ്റർ' (Anteater), കല്ലും പാറയും നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'സലാമാണ്ടർ' (Salamander) എന്നീ മോഡലുകൾ ചൈന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ മാറ്റും?
മനുഷ്യരുടെ ജീവന്റെ അപായസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു: അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതിന് പകരം റോബോട്ടുകളെ 'സ്കൗട്ടുകളായി' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.
ചാന്ദ്ര താവള നിർമ്മാണത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു: അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ILRS) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്താനും സർവേ നടത്താനും ഈ റോബോട്ടുകൾ സഹായിക്കും.
മൊബിലിറ്റി റെവല്യൂഷൻ (Mobility Revolution): പരമ്പരാഗത വീൽഡ് റോവറുകൾക്ക് (Wheeled Rovers) കേറാൻ കഴിയാത്ത കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിലും ചടുലമായി സഞ്ചരിക്കാൻ നാല് കാലുകളുള്ള റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയും.
ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങൾക്കും മാതൃക: ചന്ദ്രനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സ്വയം നിയന്ത്രിത റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ ചൊവ്വ (Mars) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാകും.