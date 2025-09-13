സോണി എക്സ്പീരിയ 10 VII: പുതിയ ഡിസൈനുമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി അവതരിച്ചു
Sep 13, 2025, 23:57 IST
ടോക്കിയോ: സോണി തങ്ങളുടെ പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണായ എക്സ്പീരിയ 10 VII അവതരിപ്പിച്ചു. മുൻ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പൂർണ്ണമായും പുതിയ രൂപകൽപ്പനയിലാണ് ഈ ഫോൺ എത്തുന്നത്.
പുതിയ ഡിസൈൻ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ക്യാമറകൾ, കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് എക്സ്പീരിയ 10 VII-ൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ. പഴയ മോഡലുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന 21:9 എന്ന ടോൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സാധാരണമായ 19.5:9 അനുപാതത്തിലാണ് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ. ഇത് ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വീഡിയോകൾ കാണാനും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- ഡിസൈൻ: പിൻഭാഗത്തുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോണിന് കൂടുതൽ ആധുനിക രൂപം നൽകുന്നു.
- ക്യാമറ: 50MP പ്രധാന സെൻസറും 13MP അൾട്രാ-വൈഡ് സെൻസറുമുള്ള ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
- പ്രകടനം: സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 3 പ്രൊസസറാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
- ബാറ്ററി: 5,000mAh ബാറ്ററിയും 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുമുണ്ട്.
- മറ്റ് സവിശേഷതകൾ: 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, മുൻവശത്ത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, IP65/68 റേറ്റിംഗ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എക്സ്പീരിയ ഫോണുകൾക്ക് പ്രചാരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ മോഡൽ ഇവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.