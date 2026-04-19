മനുഷ്യരെ വെല്ലുന്ന വേഗത; ബെയ്ജിങ് ഹാഫ് മാരത്തോണിൽ റെക്കോർഡിട്ട് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ
Apr 19, 2026, 12:14 IST
ബെയ്ജിങ്: റോബോട്ടിക്സ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ബെയ്ജിങ് ഹാഫ് മാരത്തോണിൽ മനുഷ്യ റെക്കോർഡുകളെ കടത്തിവെട്ടി ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ. ലോകപ്രശസ്ത കായികതാരങ്ങളെക്കാൾ മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപേ ഫിനിഷിങ് ലൈൻ തൊട്ട ചൈനീസ് നിർമ്മിത റോബോട്ടുകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ലോകറെക്കോർഡ് തകർത്തു: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ 'ഓണർ' (Honor) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോബോട്ട് വെറും 50 മിനിറ്റ് 26 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 21 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പൂർത്തിയാക്കി. ഉഗാണ്ടൻ താരം ജേക്കബ് കിപ്ലിമോ സ്ഥാപിച്ച ലോകറെക്കോർഡിനെക്കാൾ (ഏകദേശം 57 മിനിറ്റ്) വേഗത്തിലാണ് റോബോട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
- അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പുരോഗതി: കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഇതേ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ റോബോട്ട് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ, ഈ വർഷം അത് പകുതിയിൽ താഴെ സമയമാക്കി കുറച്ചു.
- സ്വയം നിയന്ത്രിത ഓട്ടം: മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റോബോട്ടുകളിൽ പകുതിയോളം പേരും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയും മനുഷ്യന്റേതിന് സമാനമായ കൃത്രിമ കാലുകളുമാണ് ഇവയെ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സഹായിക്കുന്നത്.
- മത്സരം: മനുഷ്യരും റോബോട്ടുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ട്രാക്കുകളിലൂടെയാണ് മത്സരം നടന്നത്. നൂറിലധികം ടീമുകളാണ് ഈ റോബോട്ട് മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തത്.
കഠിനമായ ജോലികൾക്കും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും റോബോട്ടുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചൈന ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കായിക ലോകത്തെയും ശാസ്ത്ര ലോകത്തെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ 'യന്ത്ര ഓട്ടക്കാർ'.