സ്റ്റാർലിങ്കിന് വൻ ഭീഷണി; ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതിക്ക് ഇൻ-സ്പേസിന്റെ പച്ചക്കൊടി
ഇന്ത്യയിലെ ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് (Satellite Internet) വിപണിയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് റിലയൻസ് ജിയോയുടെ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ ഇൻ-സ്പേസിന്റെ (IN-SPACe) അനുമതി. എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്കിന് (Starlink) ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ് ജിയോയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം.
ഭൂമിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ (Low Earth Orbit - LEO) ഏകദേശം 1,600 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനുള്ള ജിയോയുടെ പദ്ധതി സാങ്കേതികമായി മികച്ചതാണെന്ന് ഇൻ-സ്പേസ് വിലയിരുത്തി. ഐഎസ്ആർഒ (ISRO), ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ ഡബ്ല്യുപിസി (WPC) വിഭാഗം എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് ഇൻ-സ്പേസ് ജിയോയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് സമാനമായ മികച്ച സാങ്കേതിക അടിത്തറ ജിയോയുടെ പദ്ധതിക്കുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
കൂറ്റൻ ശൃംഖല: ബഹിരാകാശത്ത് 1,600 ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് ജിയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഉയർന്ന വേഗത: സെക്കൻഡിൽ 4.5 മുതൽ 5 ടെറാബിറ്റ് (Tbps) വരെ വേഗതയുള്ള ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ: പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി രാജ്യത്തുടനീളം 20 മുതൽ 22 വരെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ജിയോ സ്ഥാപിക്കും.
സേവനങ്ങൾ: അതിവേഗ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റിന് പുറമെ, മൊബൈലുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്ന 'ഡയറക്ട്-ടു-ഡിവൈസ്' (Direct-to-Device) സേവനങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും കരുത്താകും: പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല നിലവിൽ വരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ-സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാകും. വിദേശ കമ്പനികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ഇൻ-സ്പേസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇൻ-സ്പേസിന്റെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഓർബിറ്റൽ സ്ലോട്ടുകൾ (Orbital Slots) സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ജിയോയ്ക്ക് ഇനി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലും ദ്വീപുകളിലും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജിയോയ്ക്ക് സാധിക്കും.