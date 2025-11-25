ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ക്യാമറ ഡീൽ; പാനസോണിക് Lumix S9 ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് വിലക്കുറവ്
ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വിൽപന ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ക്യാമറ പ്രേമികൾക്കും സുവർണ്ണാവസരം. നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറ ഡീലുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് പാനസോണിക് ലുമിക്സ് എസ്9 (Panasonic Lumix S9) ക്യാമറയുടേതാണ്.
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവാണ് ഈ കോംപാക്ട് ഫുൾ-ഫ്രെയിം മിറർലെസ് ക്യാമറയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 24.2 മെഗാപിക്സൽ ഫുൾ-ഫ്രെയിം സെൻസറും 6K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ശേഷിയുമുള്ള Lumix S9, വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർമാർക്കും സ്ട്രീമർമാർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമാണ്. 18-40mm ലെൻസിനൊപ്പമുള്ള കിറ്റിന് വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടാണ് പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർമാർ നൽകുന്നത്.
ഇതുകൂടാതെ, സോണി ആൽഫ 7 IV (Sony A7 IV), നിക്കോൺ Z6 III (Nikon Z6 III) തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ഫുൾ-ഫ്രെയിം മോഡലുകൾക്ക് 500 ഡോളർ മുതൽ 900 ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം ₹40,000 മുതൽ ₹75,000 വരെ) കിഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരം 'അൺബീറ്റബിൾ' ഡീലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു.