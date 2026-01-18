ടെലിവിഷന്റെ പ്രവർത്തനവും ചരിത്രവും
Jan 18, 2026, 10:47 IST
ടെലിവിഷൻ (Television) എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ 'Tele' (അകലെ), ലാറ്റിൻ പദമായ 'Vision' (കാഴ്ച) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് 'അകലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്' എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.
ടെലിവിഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. ടെലിവിഷന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം
- ജോൺ ലോഗി ബെയർഡ് (John Logie Baird): 1926-ൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
- ഫിലോ ഫാൻസ്വർത്ത് (Philo Farnsworth): 1927-ൽ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോണിക് ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു.
2. വിവിധ തരം ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
കാലത്തിനനുസരിച്ച് ടെലിവിഷന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്:
- CRT (Cathode Ray Tube): പഴയ ബോക്സ് രൂപത്തിലുള്ള ടിവികൾ. ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
- LCD (Liquid Crystal Display): ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടിവികൾ.
- LED (Light Emitting Diode): LCD-യുടെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം. മികച്ച ചിത്ര വ്യക്തതയും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
- OLED (Organic LED): ഓരോ പിക്സലിനും സ്വന്തമായി വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. മികച്ച കറുപ്പും (Perfect Black) കോൺട്രാസ്റ്റും ഇവ നൽകുന്നു.
- Smart TV: ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും യൂട്യൂബ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആധുനിക ടെലിവിഷനുകൾ.
3. ടെലിവിഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്യാമറ പകർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെയും ശബ്ദത്തെയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങളായോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളായോ മാറ്റുന്നു. ഈ സിഗ്നലുകൾ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിലെ ആന്റിനയോ കേബിളോ സ്വീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ടിവിക്കുള്ളിലെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ സിഗ്നലുകളെ വീണ്ടും ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദവുമായി മാറ്റുന്നു.
4. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- ദൂരം: ടിവി കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മതിയായ ദൂരം പാലിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
- ലൈറ്റിംഗ്: ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ടിവി കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.