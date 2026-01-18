ടെലിവിഷന്റെ പ്രവർത്തനവും ചരിത്രവും

TV

ടെലിവിഷൻ (Television) എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ 'Tele' (അകലെ), ലാറ്റിൻ പദമായ 'Vision' (കാഴ്ച) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് 'അകലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്' എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.

​ടെലിവിഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​1. ടെലിവിഷന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം

  • ജോൺ ലോഗി ബെയർഡ് (John Logie Baird): 1926-ൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
  • ഫിലോ ഫാൻസ്‌വർത്ത് (Philo Farnsworth): 1927-ൽ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോണിക് ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു.

​2. വിവിധ തരം ഡിസ്‌പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

​കാലത്തിനനുസരിച്ച് ടെലിവിഷന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്:

  • CRT (Cathode Ray Tube): പഴയ ബോക്സ് രൂപത്തിലുള്ള ടിവികൾ. ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
  • LCD (Liquid Crystal Display): ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സ്‌ക്രീൻ ടിവികൾ.
  • LED (Light Emitting Diode): LCD-യുടെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം. മികച്ച ചിത്ര വ്യക്തതയും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
  • OLED (Organic LED): ഓരോ പിക്സലിനും സ്വന്തമായി വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. മികച്ച കറുപ്പും (Perfect Black) കോൺട്രാസ്റ്റും ഇവ നൽകുന്നു.
  • Smart TV: ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും യൂട്യൂബ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആധുനിക ടെലിവിഷനുകൾ.

3. ടെലിവിഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

​ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്യാമറ പകർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെയും ശബ്ദത്തെയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങളായോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളായോ മാറ്റുന്നു. ഈ സിഗ്നലുകൾ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിലെ ആന്റിനയോ കേബിളോ സ്വീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ടിവിക്കുള്ളിലെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ സിഗ്നലുകളെ വീണ്ടും ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദവുമായി മാറ്റുന്നു.

​4. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • ദൂരം: ടിവി കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മതിയായ ദൂരം പാലിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
  • ലൈറ്റിംഗ്: ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ടിവി കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

