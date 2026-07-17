വിലയോ ചെറുത്, ബാറ്ററിയോ വലുത്; 8000mAh ബാറ്ററിയുമായി ഉപഭോക്താക്കളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ റിയൽമി C100x ഇന്ത്യയിലെത്തി
ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വീണ്ടുമൊരു വിപ്ലവവുമായി പ്രമുഖ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡായ റിയൽമി. തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ സി സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ റിയൽമി C100x (Realme C100x) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വമ്പൻ ഫീച്ചറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകം ഫോണിന്റെ വമ്പൻ ബാറ്ററിയാണ്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
ബാറ്ററിയും ചാർജിങ്ങും: സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന 8000mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയാണ് (Titan Battery) ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. ഇതിനൊപ്പം 45W സൂപ്പർവൂക്ക് (SuperVOOC) ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ദിവസങ്ങളോളം ഫോൺ ചാർജ് തീരാതെ ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റ് ഡിവൈസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായി റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്.
ഡിസ്പ്ലേ: സുഗമമായ ഉപയോഗത്തിന് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് റിയൽമി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 900 nits വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഇതിനുണ്ട്.
ക്യാമറ: മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ 50 മെഗാപിക്സൽ AI പ്രൈമറി ക്യാമറയും, സെൽഫികൾക്കായി 5 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഫോണിലുണ്ട്.
കരുത്തും ദൃഢതയും: ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 (Realme UI) അധിഷ്ഠിതമായാണ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. കൂടാതെ, മിലിട്ടറി ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് (MIL-STD-810H) ഉള്ള ArmorShell പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോണിന് മികച്ച ദൃഢത നൽകുന്നു. ഫോൺ കൈയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തുള്ളികളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ IP64 റേറ്റിങ്ങും ഇതിനുണ്ട്.
വിലയും ലഭ്യതയും:
ഇന്ത്യയിൽ 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള സിംഗിൾ വേരിയന്റിലാണ് റിയൽമി C100x അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 14,999 രൂപയാണ് ഫോണിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയെങ്കിലും, പ്രാരംഭ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 14,499 രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം. ഡീപ്പ്ബ്ലൂ ടൈഡ്സ് (Deepblue Tide), ഗോൾഡൻ കോസ്റ്റ് (Golden Coast) എന്നീ ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, റിയൽമി വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയിലൂടെയും പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.