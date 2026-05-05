വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഈ ഫോണുകളിൽ ഇനി ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല: ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിംഗ് ആപ്പായ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇനി ചില സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകില്ല. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2026 ൽ കമ്പനി അതിന്റെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പല പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും വാട്ട്സ്ആപ്പ് പിന്തുണ പിൻവലിക്കും.
2026 സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 6.0 നേക്കാൾ പഴയ പതിപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് 5.0 അല്ലെങ്കിൽ 5.1 പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാകും.
ഈ തീരുമാനം പെട്ടെന്നെടുത്തതല്ല. പുതിയ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി പഴയ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ ഇടയ്ക്കിടെ നിർത്തലാക്കാറുണ്ട്. പഴയ ഫോണുകൾ പലപ്പോഴും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരയാകുകയും ചെയ്യും.
ഏതൊക്കെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും?
ഇന്ത്യ പോലുള്ള പഴയ ഫോണുകൾ വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ആഘാതം പ്രത്യേകിച്ചും ദൃശ്യമാണ്. പല ഉപയോക്താക്കളും ഇപ്പോഴും 8-10 വർഷം പഴക്കമുള്ളതും ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്തതുമായ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് അതിന്റെ പോർട്ടലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2026 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് 6-ലും അതിനുശേഷമുള്ളതിലും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
Samsung Galaxy S4, Nexus 4, LG G2 പോലുള്ള ചില പഴയ ഫോണുകൾ ഇതിനകം നിർത്തലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിർത്തലാക്കും. കമ്പനി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയിപ്പുകൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ, സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ദൃശ്യമാകും.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്?
ആപ്പ് സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു നടപടിയാണിതെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. പഴയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇത് ഹാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മോഷണ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇക്കാരണത്താൽ, കമ്പനി ഇനി മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 6.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ. ഇത് ആപ്പ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ സവിശേഷതകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉപയോക്താക്കൾ എന്തുചെയ്യണം?
ഫോൺ പഴയതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം ഇനി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചേക്കാം.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് Android 6 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉയർന്നതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
രണ്ടാമതായി, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങേണ്ടിവരും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ WhatsApp ചാറ്റുകൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.