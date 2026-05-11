വെബ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി വാട്സ്ആപ്പ്:പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉടൻ
വെബ് ഉപയോക്താക്കള്ക്കായി പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കാന് വാട്സ്ആപ്പ്. വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് പതിപ്പില് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതം ചാറ്റ് തീമുകള് മാറ്റാന് സാധിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് നിലവില് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് വാബീറ്റ ഇന്ഫോ റിപ്പോര്ട്ട്.
ഇതുവരെ, വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് പ്രധാനമായും പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്, വര്ഷങ്ങളായി ഡാര്ക്ക് മോഡ്, ഇന്റര്ഫേസ് മാറ്റങ്ങള് തുടങ്ങിയ പരിമിതമായ വിഷ്വല് അപ്ഡേറ്റുകള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൊബൈല് ഡിവൈസുകളില് കഴിയുന്ന രീതിയില് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചാറ്റുകള് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാന് കഴിയില്ല. ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് അവരുടെ ബ്രൗസറില് നിന്ന് നേരിട്ട് ചാറ്റ് ബബിള് കളേഴ്സ്, വാള്പേപ്പറുകള്, ചാറ്റ് തീമുകള് എന്നിവ മാറ്റാന് അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ തീമുകള് വാട്സ്ആപ്പ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
വാട്സ്ആപ്പ് വെബില് ആവശ്യാനുസരണം തീമുകള് മാറ്റാം
വാട്സ്ആപ്പ് വെബിലെ സെറ്റിങ്സ് മെനുവില് ചാറ്റ് തീമിനായി ഒരു വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കും. എല്ലാ ചാറ്റുകളിലും ആഗോളതലത്തില് തീമുകള് പ്രയോഗിക്കാനോ വ്യക്തിഗത സംഭാഷണങ്ങള്ക്ക് വ്യത്യസ്ത തീമുകള് നല്കാനോ ഈ ഫീച്ചര് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമായ തീമുകള് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് ഇന്റര്ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചാറ്റ് ഇന്ഫോ പേജിലും ഇതേ ഓപ്ഷന് ദൃശ്യമായേക്കാം, ഇത് നിര്ദ്ദിഷ്ട ചാറ്റുകള് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഇത് അതാത് ഡിവൈസുകളില് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക.
മറ്റ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് മറ്റൊരാള് തെരഞ്ഞെടുത്ത തീമുകളോ വാള്പേപ്പറുകളോ കാണാന് കഴിയില്ല. വെബ് ഉപയോക്താക്കള്ക്കായി 39 തീമുകള് വാട്സ്ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.