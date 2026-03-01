ഇറാനിൽ 1200 ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു; ആഞ്ഞടിച്ച് ഇസ്രായേൽ, തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
Mar 1, 2026, 14:12 IST
ടെൽ അവീവ്/ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ വൻാക്രമണത്തിൽ 1200-ലധികം ബോംബുകൾ വർഷിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ
- ലക്ഷ്യമിട്ടത് 50 കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 50-ലധികം തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു.
- വ്യോമാധിപത്യം: 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'യുടെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയെന്നും ഇസ്രായേലി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയെന്നും സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു.
- ഖമേനിയുടെ മരണം: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.
ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം
ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിയ ഇറാൻ, തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഭൂരിഭാഗം മിസൈലുകളെയും തകർത്തതായി അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, ഇതിന് പകരമായി ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (IRGC) മിസൈൽ വർഷം ആരംഭിച്ചു.
- ഭീഷണി: യുഎസിനും ഇസ്രായേലിനും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് താക്കീത്: അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ദുബായ്, ദോഹ, മനാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.