ഇറാനിൽ 1200 ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു; ആഞ്ഞടിച്ച് ഇസ്രായേൽ, തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

By Metro DeskMar 1, 2026, 14:12 IST
ടെൽ അവീവ്/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിയ വൻാക്രമണത്തിൽ 1200-ലധികം ബോംബുകൾ വർഷിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

​ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ

  • ലക്ഷ്യമിട്ടത് 50 കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 50-ലധികം തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു.
  • വ്യോമാധിപത്യം: 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'യുടെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയെന്നും ഇസ്രായേലി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയെന്നും സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു.
  • ഖമേനിയുടെ മരണം: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.

ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം

​ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിയ ഇറാൻ, തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഭൂരിഭാഗം മിസൈലുകളെയും തകർത്തതായി അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, ഇതിന് പകരമായി ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (IRGC) മിസൈൽ വർഷം ആരംഭിച്ചു.

  • ഭീഷണി: യുഎസിനും ഇസ്രായേലിനും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
  • ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് താക്കീത്: അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ദുബായ്, ദോഹ, മനാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.

