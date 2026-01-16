'48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 12,000 ഇറാനികൾ കൂട്ടക്കുരുതിക്കിരയായി'; ഖമേനി ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹായം തേടി റെസ പഹ്ലവി
Jan 16, 2026, 21:30 IST
ടെഹ്റാൻ/വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനിൽ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ രാജ്യത്ത് വൻ കൂട്ടക്കുരുതി നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം ഏകദേശം 12,000-ത്തോളം പ്രതിഷേധക്കാരെ സുരക്ഷാ സേന കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇറാൻ മുൻ കിരീടാവകാശി റെസ പഹ്ലവി രംഗത്തെത്തി. ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കൂട്ടക്കുരുതി: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയെയും തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം അതിക്രൂരമായ മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പഹ്ലവി ആരോപിച്ചു.
- അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ: വെറും പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും, ഇറാനിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സൈനികവും നയതന്ത്രപരവുമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
- ട്രംപിന്റെ പിന്തുണ: ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാടിനെ പഹ്ലവി സ്വാഗതം ചെയ്തു. 'സഹായം ഉടൻ എത്തും' എന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- ഇറാനിലെ സ്ഥിതി: രാജ്യത്തുടനീളം ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനവും വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ തടസ്സവും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ പുറംലോകം അറിയുന്നതിലും അധികമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.