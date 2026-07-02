പാകിസ്താനിൽ 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സിഖ് ഗുരുദ്വാര തകർത്തു; ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സിഖ് സമൂഹം: അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
ലാഹോർ: പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സിഖ് ആരാധനാലയം തകർത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ലാഹോറിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫാറൂഖാബാദിലെ 'ഗുരുദ്വാര ശ്രീ ഗുരു സിംഗ് സഭ സാഹിബ്' ആണ് പ്രാദേശിക വ്യവസായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ പാകിസ്താനിലെ സിഖ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സിഖ് മതവിശ്വാസികളുടെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ ഐഡന്റിറ്റി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി രൂപംകൊണ്ട 'സിംഗ് സഭ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ' പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ ഗുരുദ്വാര. ആവശ്യമായ അനുമതിപത്രങ്ങൾ (NOC) ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കിയതെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ആദ്യം മൗനം പാലിച്ചെങ്കിലും, പ്രദേശത്തെ സിഖ് സമൂഹം തെരുവിൽ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി രമേശ് സിംഗ് അറോറ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഗുരുദ്വാര അടിയന്തരമായി പുനർനിർമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണം
ഗുരുദ്വാര തകർത്ത സംഭവത്തെ ഇന്ത്യ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഇത് ആസൂത്രിതമായി നടന്ന അക്രമമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
"പാകിസ്താനിലെ ഫാറൂഖാബാദിൽ 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിശുദ്ധ ഗുരുദ്വാര തകർത്ത വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. ഒരു സിഖ് ആരാധനാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള അക്രമത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പാകിസ്താനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെയും തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണിത്."
— രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ്
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, തകർത്ത ഭാഗങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പുനർനിർമിച്ച് നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദില്ലി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി (DSGMC) പ്രതിനിധികളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്താന് മേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.