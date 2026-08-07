തായ്ലൻഡിൽ ഭീതിവിതച്ച് 14-കാരന്റെ വെടിവെപ്പ്: മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അധ്യാപകരും അടക്കം 7 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡിൽ വീട്ടിലും സ്കൂളിലുമായി 14 വയസ്സുകാരൻ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ബാങ്കോക്കിന് സമീപമുള്ള നൊന്താബുരി പ്രവിശ്യയിലെ ദെബ്സിരിൻ സ്കൂളിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. വെടിവെപ്പിന് ശേഷം കൗമാരക്കാരൻ സ്വയം വെടിവെച്ച് ജീവനൊടുക്കി.
സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും കുട്ടി വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂളിലെത്തിയ അക്രമം തുടരുകയും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും അടക്കം അഞ്ച് പേരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.
ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് മുത്തശ്ശന്റെ തോക്ക്: മുത്തശ്ശന്റെ ലൈസൻസുള്ള ചെറുതോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് 14-കാരൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. 26 റൗണ്ടിലേറെ വെടിയുതിർത്തതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
കാരണം സ്കൂൾ സമ്മർദ്ദം: സ്കൂളിലെ പഠന സമ്മർദ്ദവും മാനസിക പിരിമുറുക്കവുമാണ് കുട്ടിയെ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്: വെടിവെപ്പിൽ 23-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.
2022-ന് ശേഷം തായ്ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.