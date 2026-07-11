വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം: 15 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീവ്രദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി
ഹാനോയ്: വിയറ്റ്നാമിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫൂ ക്വോക്ക് (Phu Quoc) ദ്വീപിന് സമീപം വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 15 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ വൻ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഹോൺ മേ റൂട്ട് ദ്വീപിൽ നിന്ന് ആൻ തോയ് തുറമുഖത്തേക്ക് 32 ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളും 4 ജീവനക്കാരുമുൾപ്പെടെ 36 പേരുമായി പോയ സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലയിലും പെട്ട് ബോട്ട് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.
മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം എന്നീ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 21 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തീവ്രദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
വിയറ്റ്നാമിലെ ഫൂ ക്വോക്കിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാർത്തയറിഞ്ഞതിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിയറ്റ്നാം അധികൃതരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്," പ്രധാനമന്ത്രി 'എക്സ്' (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ബോട്ടിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മോശം കാലാവസ്ഥയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വിയറ്റ്നാം അധികൃതർ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു.