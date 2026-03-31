ഇറാന്റെ വെടിമരുന്ന് ശാല തകർക്കാൻ 2000 റാത്തൽ 'ബങ്കർ ബസ്റ്ററുകൾ'; ഇസ്ഫഹാനിൽ അതിശക്തമായ സ്ഫോടനം

By  Metro Desk Mar 31, 2026, 10:22 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാന്റെ സൈനിക ഹബ്ബായ ഇസ്ഫഹാനിലെ വൻ വെടിമരുന്ന് ശാലയ്ക്ക് നേരെ അമേരിക്കയുടെ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം. ഭൂമിക്കടിയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 2,000 റാത്തൽ (2,000-pound) തൂക്കമുള്ള ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ശാലയ്ക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • ലക്ഷ്യം: ഇറാന്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാന സംഭരണശാലയാണ് തകർത്തത്. ഇസ്ഫഹാനിലെ മൗണ്ട് സഫയ്ക്ക് (Mount Safa) സമീപമാണ് ഈ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

  • ബങ്കർ ബസ്റ്ററുകളുടെ പ്രയോഗം: കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ തുളച്ചുകയറി സ്ഫോടനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള 'പെനട്രേറ്റർ ബോംബുകൾ' (Penetrator Munitions) വൻതോതിൽ പ്രയോഗിച്ചതായി പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

  • തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ: ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വെടിമരുന്ന് ശാലയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പ്രദേശവാസികൾ അയച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന തീഗോളങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ നിന്ന് ദൃശ്യമായിരുന്നു.
  • ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ: ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ' പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്ഫഹാന്റെ പ്രാധാന്യം

​ഇറാന്റെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും വിമാന നിർമ്മാണ ശാലകളും (HESA) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് ഇസ്ഫഹാൻ. ഈ പ്രദേശത്തെ ആക്രമിച്ചതിലൂടെ ഇറാന്റെ സൈനിക അടിത്തറ തകർക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

യുദ്ധം അവസാനത്തിലേക്ക്?

​ഇറാനിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും എണ്ണക്കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ഐലൻഡും (Kharg Island) തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നില്ലെങ്കിലും നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

