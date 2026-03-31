ഇറാന്റെ വെടിമരുന്ന് ശാല തകർക്കാൻ 2000 റാത്തൽ 'ബങ്കർ ബസ്റ്ററുകൾ'; ഇസ്ഫഹാനിൽ അതിശക്തമായ സ്ഫോടനം
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ സൈനിക ഹബ്ബായ ഇസ്ഫഹാനിലെ വൻ വെടിമരുന്ന് ശാലയ്ക്ക് നേരെ അമേരിക്കയുടെ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം. ഭൂമിക്കടിയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 2,000 റാത്തൽ (2,000-pound) തൂക്കമുള്ള ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ശാലയ്ക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യം: ഇറാന്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാന സംഭരണശാലയാണ് തകർത്തത്. ഇസ്ഫഹാനിലെ മൗണ്ട് സഫയ്ക്ക് (Mount Safa) സമീപമാണ് ഈ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
- ബങ്കർ ബസ്റ്ററുകളുടെ പ്രയോഗം: കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ തുളച്ചുകയറി സ്ഫോടനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള 'പെനട്രേറ്റർ ബോംബുകൾ' (Penetrator Munitions) വൻതോതിൽ പ്രയോഗിച്ചതായി പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ: ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വെടിമരുന്ന് ശാലയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പ്രദേശവാസികൾ അയച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന തീഗോളങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ നിന്ന് ദൃശ്യമായിരുന്നു.
- ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ: ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ' പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്ഫഹാന്റെ പ്രാധാന്യം
ഇറാന്റെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും വിമാന നിർമ്മാണ ശാലകളും (HESA) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് ഇസ്ഫഹാൻ. ഈ പ്രദേശത്തെ ആക്രമിച്ചതിലൂടെ ഇറാന്റെ സൈനിക അടിത്തറ തകർക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
യുദ്ധം അവസാനത്തിലേക്ക്?
ഇറാനിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും എണ്ണക്കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ഐലൻഡും (Kharg Island) തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നില്ലെങ്കിലും നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.