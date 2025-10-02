യു.എസ്. നാവികസേനയുടെയും മറൈൻ കോർപ്സിൻ്റെയും 250-ാം വാർഷികം: ഫിലാഡെൽഫിയയിലും കാംഡനിലും വൻ ആഘോഷങ്ങൾ
യു.എസ്. നാവികസേനയുടെയും മറൈൻ കോർപ്സിൻ്റെയും 250-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന 'ഹോംകമിംഗ് 250' പരിപാടികൾക്ക് ഫിലാഡെൽഫിയയിലും കാംഡനിലും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ചരിത്രപരമായ ഈ നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ 16 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്.
നാവിക, തീരദേശ സേന കപ്പലുകൾ ഡെലവെയർ നദിയിലൂടെ ഫിലാഡെൽഫിയയിലേക്കും കാംഡൻ കൗണ്ടിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന 'പരേഡ് ഓഫ് ഷിപ്സ്' (കപ്പലുകളുടെ ഘോഷയാത്ര) എന്ന പരിപാടിയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുക. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 15 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ കപ്പലുകൾ സൗജന്യമായി സന്ദർശിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും.
സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം, നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പുത്തൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന 'ഇന്നൊവേഷൻ പവലിയൻ', വിവിധയിടങ്ങളിലെ യു.എസ്. നേവി, മറൈൻ കോർപ്സ് ബാൻഡുകളുടെ സംഗീത പരിപാടികൾ, വിമുക്തഭടന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഒത്തുചേരൽ എന്നിവയും പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണ്. ഒക്ടോബർ 13-ന് നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക ജന്മദിനം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിറ്റി സെൻ്ററിലൂടെ വലിയ പരേഡും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാളിൽ പ്രത്യേക അനുസ്മരണ ചടങ്ങും നടക്കും.
നാവികസേനയുടെയും മറൈൻ കോർപ്സിൻ്റെയും ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികപരവുമായ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.