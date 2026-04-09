ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ കടന്നാക്രമണം: 254 മരണം; 'നടുക്കം' രേഖപ്പെടുത്തി റെഡ് ക്രോസ്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്കുനീക്കം സ്തംഭിക്കുന്നു
Apr 9, 2026, 10:05 IST
ദുബായ്: ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 254 കവിഞ്ഞു. ജനവാസ മേഖലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് സമിതി (ICRC) കടുത്ത പ്രതിഷേധവും ആകുലതയും രേഖപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ച ബെയ്റൂട്ട് അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രതിഷേധം: സാധാരണക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ തേടി ജനങ്ങൾ അലയുകയാണെന്നും റെഡ് ക്രോസ് പ്രതിനിധി ആഗ്നസ് ദുർ പറഞ്ഞു.
- വെടിനിർത്തൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ: യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ വന്ന രണ്ടാഴ്ചത്തെ താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരായ നീക്കം വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ വരിന്നതല്ലെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാട്.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സ്തംഭനം: ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി അടച്ചതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തോളം കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയിലെ നിയന്ത്രണം എണ്ണവില വർധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
- യുഎൻ ഇടപെടൽ: കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇറാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിൽ യുഎഇ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പാത പൂർണ്ണമായും തുറക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ.
നിലവിൽ ലബനനിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തതായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.