യുക്രെയ്നിൽ 32 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ; ഈസ്റ്റർ പ്രമാണിച്ച് പുട്ടിന്റെ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം
മോസ്കോ: ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്നിൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. ഏപ്രിൽ 11 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ ഏപ്രിൽ 12 ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ക്രെംലിൻ അറിയിച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി അമേരിക്ക വഴി മുന്നോട്ടുവെച്ച സമാധാന നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുട്ടിന്റെ ഈ തീരുമാനം. ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളിൽ ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യൻ സൈന്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും വെടിനിർത്തൽ പാലിക്കണമെന്നും എന്നാൽ ശത്രുപക്ഷത്തുനിന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കണമെന്നും പുട്ടിൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയുടെ ഈ മാതൃക യുക്രെയ്നും പിന്തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ക്രെംലിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾ ഏപ്രിൽ 12-നാണ് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത്. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. എന്നാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലും സമാനമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം കരാർ ലംഘനം ആരോപിച്ചിരുന്നു.