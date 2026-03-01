ഒറ്റയടിക്ക് തീർത്തത് 48 ഇറാനിയൻ നേതാക്കളെ'; വൻ വിജയമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഇറാന്റെ സൈനിക-രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' രണ്ടാം ദിവസവും അതിശക്തമായി തുടരുന്നു. ഇറാന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മഹമൂദ് അഹമ്മദിനെജാദ് ടെഹ്റാനിലെ വസതിയിലുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ ലേബർ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ILNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന:
ഫ്ലോറിഡയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ സൈനിക നീക്കത്തെ "അവിശ്വസനീയമായ വിജയം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഒറ്റയടിക്ക് 48 ഇറാനിയൻ നേതാക്കളാണ് ഇല്ലാതായത്. കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിലെ സാഹചര്യം:
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഇറാന്റെ തെക്കൻ മേഖലയായ മിനാബിലെ ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ ബോംബ് വീണ് 150-ഓളം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
- നേതൃനിര തകർന്നു: പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി, ഐആർജിസി (IRGC) കമാൻഡർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് പാക്പൂർ എന്നിവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇറാൻ വലിയൊരു നേതൃശൂന്യതയെ നേരിടുകയാണ്. പകരം മൂന്നംഗ താൽക്കാലിക കൗൺസിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു.
- തിരിച്ചടി: ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ ഇസ്രായേലിലെ ബീറ്റ് ഷെമേഷ് (Beit Shemesh) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് മിസൈലുകൾ അയച്ചു. ഇവിടെ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. കൂടാതെ ഖത്തർ, യുഎഇ, കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെയും ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു.
- യാത്രാ ദുരിതം: യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഭാഗികമായി അടച്ചു. 700-ലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.