റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അതിർത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പോളണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു
വാഴ്സോ/കീവ്: റഷ്യ യുക്രെയ്നിന് നേരെ നടത്തിയ കനത്ത മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പോളണ്ട് തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു.
റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അറിയിച്ചു. മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി ഉയർന്നു. ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്നിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പിലാണ്.
പോളണ്ടിന്റെ പ്രതികരണം:
നാറ്റോ അംഗരാജ്യമായ പോളണ്ടിന്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രെയ്ൻ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോളിഷ് സൈന്യം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പോളിഷ് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളുടെ വിമാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള വ്യോമമേഖലയ്ക്ക് സുരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പോളിഷ് സായുധ സേനയുടെ ഓപ്പറേഷണൽ കമാൻഡ് (DORSZ) അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് എയർ ഡിഫൻസ്, റഡാർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉയർന്ന ജാഗ്രതാ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ റഷ്യൻ ഡ്രോണുകൾ പോളണ്ടിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നാറ്റോയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.
റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോടെ പോളിഷ്, സഖ്യകക്ഷി വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായും, എന്നാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പോളിഷ് കമാൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.