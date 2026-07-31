സെവൂത്തയിലേക്ക് 60,000 കുടിയേറ്റക്കാർ: മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് പിന്നിലെന്ന് സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി
മഡ്രിഡ്: മൊറോക്കോയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്പാനിഷ് നഗരമായ സെവൂത്തയിലേക്ക് (Ceuta) 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ അതിക്രമിച്ചുകയറിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ നിരവധി ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ കടുത്ത നയതന്ത്ര-രക്ഷാപ്രവർത്തന പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ സെവൂത്തയിലെത്തിയ സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ്, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സ്പാനിഷ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അതിർത്തി കടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് ഈ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടക്കുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് താത്കാലിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും സ്പാനിഷ് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.