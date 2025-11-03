അഫ്ഗാനിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം; ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
Nov 3, 2025, 09:30 IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 3) പുലർച്ചെ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതുവരെ ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.
- സമയം, പ്രഭവകേന്ദ്രം: പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 12:59-നാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. ഖുൽമിൽ നിന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മാറി, 28 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് യുഎസ്ജിഎസ് അറിയിച്ചു.
- തുടർചലനം: ഈ ഭൂചലനം വരുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ്, ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഇതേ പ്രദേശത്ത് 4.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു നേരിയ ഭൂചലനം കൂടി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
- മുൻ ദുരന്തങ്ങൾ: പ്രധാന സീസ്മിക് (seismic) തകരാർ രേഖകളിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഇവിടെ പതിവായി ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
- ഓഗസ്റ്റ് 2025-ൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുണ്ടായ 6.0 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തിൽ 2,200-ൽ അധികം പേർ മരിച്ചു.
- ഒക്ടോബർ 2023-ൽ പടിഞ്ഞാറൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഇരട്ട 6.3 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനങ്ങളിൽ താലിബാൻ അധികൃതരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 4,000-ൽ അധികം പേർ മരണപ്പെട്ടു.
നിലവിലെ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നതായും, അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഭൂകമ്പ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും
ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുവായി പാലിക്കേണ്ട ചില സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Do's)
- താഴെ കുനിഞ്ഞ് ഒളിക്കുക (Drop, Cover, and Hold On): തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കുക, ഒരു മേശയുടെയോ മറ്റ് ബലമുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെയോ അടിയിൽ ഒളിക്കുക, കുലുക്കം നിൽക്കുന്നതുവരെ അവിടെ മുറുകെ പിടിക്കുക.
- സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങൾ: മേശയോ ബെഡ്ഡോ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ, കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്തെ കോണുകളിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് തലയും മുഖവും സംരക്ഷിക്കുക.
- വാതിൽപ്പടി: ഒരു മുറിയുടെ ഉൾവാതിലിന്റെ കട്ടിളയുടെ (lintel) അടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.
- മുറിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: സീലിംഗുകളിലെയും അടിത്തറയിലെയും ആഴത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റർ വിള്ളലുകൾ പരിഹരിക്കുക. ഘടനാപരമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടുക.
- ലൈറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുക: മുകളിലെ ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്ചറുകൾ സീലിംഗിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
- ഷെൽഫുകൾ: ഷെൽഫുകൾ ചുമരുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കുക.
- ഭാരം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ: വലിയതോ ഭാരമുള്ളതോ ആയ വസ്തുക്കൾ താഴത്തെ ഷെൽഫുകളിൽ മാത്രം വെക്കുക.
- ബിൽഡിംഗ് കോഡുകൾ: നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന് പ്രസക്തമായ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കായി BIS കോഡുകൾ പാലിക്കുക.
ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ (Don'ts)
- ഓടരുത്: നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്.
- അപകട സ്ഥാനങ്ങൾ: കണ്ണാടി, ജനലുകൾ, പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലുകൾ, ചുമരുകൾ, താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തും (ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്ചറുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ പോലുള്ളവ) എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക.
- പുറത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക: കെട്ടിടങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി വയറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുക.