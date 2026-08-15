ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം: റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിന് സമീപം ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് തീരദേശ മേഖലകളിൽ അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭുകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് യു.എസ്. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടി. ചിലയിടങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസികൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പസഫിക് "റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ" മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അടിക്കടി ഭൂചലനങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.