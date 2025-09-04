വിയറ്റ്നാം സായുധ സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ ഫണ്ട് തുറന്നു
ഹനോയി: വിയറ്റ്നാം സായുധ സേനയുടെ വികസനത്തിനും നവീകരണത്തിനും വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചതായി വിയറ്റ്നാം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ, ഗവേഷണം, വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സായുധ സേനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിന് പുറമെയുള്ള ഒരു അധിക വരുമാന മാർഗ്ഗം കൂടിയായിരിക്കും ഈ ഫണ്ട്. ഈ ഫണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടം സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കായിരിക്കും.
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വിയറ്റ്നാം നേരത്തെ തന്നെ പല നയങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു പൊതു സംഭാവന ഫണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൈനിക സേവനങ്ങളോടുള്ള പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ എങ്ങനെ നൽകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തുവിടും.