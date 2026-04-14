ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശനയത്തിൽ വൻ മാറ്റം; ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളും ഇറാൻ യുദ്ധഭീതിയും തിരിച്ചടി: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കീർ സ്റ്റാമർ
ലണ്ടൻ: മാറുന്ന ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശനയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ തിരുത്തലുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാമർ തുടക്കമിടുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം പ്രസിഡന്റ് കാലയളവിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധഭീതിയും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി (EU) കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടന്റെ നീക്കം.
ഡൈനാമിക് അലൈൻമെന്റും ഹെൻറി എട്ടാമൻ അധികാരങ്ങളും
യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിയമങ്ങളുമായി ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന 'ഡൈനാമിക് അലൈൻമെന്റ്' (Dynamic Alignment) നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനായി പാർലമെന്റിലെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കി നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഹെൻറി എട്ടാമൻ അധികാരങ്ങൾ' (Henry VIII powers) ഉപയോഗിക്കാനാണ് സ്റ്റാമർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം. ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം അകന്നുപോയ യൂറോപ്യൻ വിപണിയുമായും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായും വേഗത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ ഇത് വഴിതുറക്കും.
മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ:
- ട്രംപ് ഘടകം: പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന പുതിയ നിലപാടുകൾ ബ്രിട്ടന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
- പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: ഇറാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ തനിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ അപകടകരമാണെന്നും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും ലണ്ടൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
- സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ: ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്തേകും.
ബ്രിട്ടന്റെ ഈ നയമാറ്റത്തെ ബ്രെക്സിറ്റ് അനുകൂലികൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ഈ 'യൂറോപ്യൻ ചായ്വ്' അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ നിലപാട്.