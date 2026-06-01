ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ മാസ്റ്റർക്ലാസ്; കുവൈറ്റിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെതിരെ ഇറാൻ
ടെഹ്റാൻ: കുവൈറ്റിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ (EU) നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇറാൻ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രസ്താവന "തിരഞ്ഞെടുത്ത ധാർമ്മിക രോഷത്തിന്റെ മാസ്റ്റർക്ലാസ്" (Masterclass in selective moral outrage) ആണെന്നും ഇത് തികഞ്ഞ ഇരട്ടത്താപ്പും നിരുത്തരവാദപരവുമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
The #EU’s statement blaming Iran for exercising its right to self-defense against U.S. aggression launched from bases in neighboring countries is a masterclass in selective moral outrage; it is hypocritical and reckless.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 1, 2026
The EU (@eu_eeas) must remain faithful to the rule of law…
അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്ക തങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ഇറാന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഖാഈ പ്രസ്താവിച്ചു. ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശത്തെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അപലപിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇ.യു മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും, ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അപലപിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം: ഇറാന്റെ സിരിക് ദ്വീപിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് കുവൈറ്റിലെ യു.എസ് താവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തത്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടർ അനുസരിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇറാന് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തങ്ങളുടെ മണ്ണോ ആസ്തികളോ വിട്ടുനൽകരുതെന്ന് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ വക്താവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
- കുവൈറ്റിന്റെ നിലപാട്: ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈറ്റ് വ്യോമസേന പ്രതിരോധിച്ചതായും, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും കുവൈറ്റ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരുന്നു.