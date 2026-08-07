യൂറോപ്പിനെ ഇരുട്ടിലാക്കാൻ അപൂർവ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം: ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് സ്പെയിനിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ച
മഡ്രിഡ്: കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ യൂറോപ്യൻ വൻകരയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ശാസ്ത്രലോകവും ആകാശപ്രേമികളും. ഓഗസ്റ്റ് 12-നാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്പെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാകും.
ഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
പ്രധാന പാത (Path of Totality): ഗ്രീൻലാന്റ്, ഐസ്ലാന്റ്, ആർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിവ കടന്ന് വടക്കൻ സ്പെയിനിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. പോർച്ചുഗലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് ദൃശ്യമാകും.
വൈകുന്നേരത്തെ വിസ്മയം: സ്പെയിനിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വീഴുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ചാനുഭവമായിരിക്കും.
ഭാഗിക ഗ്രഹണം: യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കേ അമേരിക്ക, കാനഡ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക.
സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം: നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാധാരണ സൺഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഗ്രഹണം കാണുന്നത് കണ്ണിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. ഐഎസ്ഒ (ISO) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സോളാർ ഫിൽട്ടർ കണ്ണടകൾ (Eclipse Glasses) മാത്രമേ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം തത്സമയം കാണുന്നതിനായി നാസയും (NASA) യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും (ESA) പ്രത്യേക ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.