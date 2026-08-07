യൂറോപ്പിനെ ഇരുട്ടിലാക്കാൻ അപൂർവ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം: ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് സ്പെയിനിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ച

By  Metro Desk Updated: Aug 7, 2026, 00:12 IST
സൂര്യഗ്രഹണം

മഡ്രിഡ്: കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ യൂറോപ്യൻ വൻകരയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ശാസ്ത്രലോകവും ആകാശപ്രേമികളും. ഓഗസ്റ്റ് 12-നാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്പെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാകും.

​ഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

പ്രധാന പാത (Path of Totality): ഗ്രീൻലാന്റ്, ഐസ്‌ലാന്റ്, ആർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിവ കടന്ന് വടക്കൻ സ്പെയിനിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. പോർച്ചുഗലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് ദൃശ്യമാകും.

വൈകുന്നേരത്തെ വിസ്മയം: സ്പെയിനിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വീഴുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ചാനുഭവമായിരിക്കും.

ഭാഗിക ഗ്രഹണം: യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കേ അമേരിക്ക, കാനഡ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക.

സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം: നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാധാരണ സൺഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഗ്രഹണം കാണുന്നത് കണ്ണിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. ഐഎസ്ഒ (ISO) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സോളാർ ഫിൽട്ടർ കണ്ണടകൾ (Eclipse Glasses) മാത്രമേ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

​പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം തത്സമയം കാണുന്നതിനായി നാസയും (NASA) യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും (ESA) പ്രത്യേക ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

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