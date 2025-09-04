മികച്ച ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ അറിയാത്ത ലളിതമായ സൂത്രം

By Metro DeskSep 4, 2025, 19:38 IST
ടെക്നോളജി 1200

ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു ലളിതമായ ക്യാമറ സൂത്രമുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ചിത്രങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ (ഗ്രിഡ്) ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ രഹസ്യം.

​പല ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കളും ഈ ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. എന്നാൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഒരു പ്രധാന നിയമമായ 'റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ്' (Rule of Thirds) അനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈ ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ സഹായിക്കും. ഇത് ചിത്രങ്ങളുടെ ഘടനയും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

എന്താണ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ്?

​ഒരു ചിത്രം മൂന്നായി തിരശ്ചീനമായും ലംബമായും വിഭജിച്ച് ഒമ്പത് തുല്യ ചതുരങ്ങളാക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ഈ വരകളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന നാല് ബിന്ദുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കൂടുതൽ ആകർഷകമാകും.

ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാം?

  1. ​ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലെ Settings (സെറ്റിംഗ്സ്) തുറക്കുക.
  2. ​താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് Camera (ക്യാമറ) എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  3. ​അവിടെ Composition (രൂപഘടന) എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കാണുന്ന Grid (ഗ്രിഡ്) എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക.

​ഈ മാറ്റത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ തുറക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ കാണാം. ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, പ്രധാന വിഷയത്തെ ഈ ലൈനുകളുടെ വിഭജനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ചക്രവാളത്തെ മുകളിലെയോ താഴെയോ വരയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ മുകളിലത്തെ തിരശ്ചീന വരയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക. ഈ ലളിതമായ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കി മാറ്റും.

